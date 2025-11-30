Galiano: "Es una victoria de equipo, de plantilla y de gente con hambre"

Diego Galiano se mostró orgulloso de sus jugadores tras la victoria frente al Real Jaén conseguida en circunstancias complicadas pormlas numerosas bajas que afrontaba el equipo, sobre todo en el centro del campo sin sus cuatro escuderos, tres sancionados y uno lesionado. El técnico agradeció el esfuerzo de su equipo, considera la victoria más de tres puntos por todo lo que rodeaba al choque, habló del gran partido de Nané y Bless y aunque el equipo está a punto del liderato, no quiere mirar la tabla porque "con 24 puntos no te da ni para salvar la categoría".

Pregunta.Diego, gran primera parte y una segunda en la que ha tocado sufrir.

Respuesta.La primera parte el equipo ha generado situaciones de peligro y podríamos habernos ido con el marcador un poco más amplio, no ha sido así, y en la segunda parte ellos quizás han dado un paso hacia adelante y nosotros hemos dado un paso hacia detrás, quizás por la falta de fuerza, quizás por el bienhacer del rival, pero sí es cierto que nos ha costado terminar el partido con energía. El equipo no es que estuviera limitado en cuanto a calidad, pero estábamos muy deteriorados de efectivos. Hemos vestido a Manu de la Lama y a Leo, que no pueden jugar porque están con el pubis y se pincharon un voltarén por si acaso hacían falta; ha habido gente como Franco, Bless, Hugo, que hacían muchísimo tiempo que no jugaban 90 minutos, hasta el mismo Chaca, que le ha tocado hacer un esfuerzo gigante. Ellos si han tenido cambios, han tenido calidad, nos han metido en nuestro campo, pero creo que hemos defendido bien. Ha habido una situación en la segunda parte, una contra muy buena con Mati, que podíamos haber sentenciado.

P....

R.Contento por el trabajo que hemos hecho y contento por el equipo, porque son de las victorias de equipo, de plantilla, de gente con hambre, de gente que quiere su puesto, que quiere minutos. A lo mejor, la segunda parte el ritmo ha bajado, la propuesta de juego no ha sido la que veníamos realizando, ha sido juego muy directo, hemos sido muy conservadores, pero hay que quitarse el sombrero con el trabajo del equipo, creo que todo el mundo ha currado, todo el mundo ha peleado, han dado el 100% y me voy feliz porque hay mucha gente que venía trabajando muy bien, que no le estaba dando yo los minutos que quizás merecían y por estas circunstancias que pasan en el fútbol les llega la oportunidad y el futbolista está preparado. Me alegro por la profesionalidad de ellos, por el bienhacer del equipo y nada, a seguir que aún queda mucho.

P.¿Estos triunfos son más de tres puntos?

R.Para mí sí, para mí es el triunfo al grupo, a la unión, a querer ganar día a día, al esperar tu oportunidad y dejarte el pellejo por el equipo, al querer ser titular en este equipo, el querer demostrar que el entrenador, el calvo este, no me pone, está equivocado y me tiene que poner, porque lo demuestra en el campo y esa es la verdad del fútbol. Yo se lo he dicho antes de empezar el partido, "señores, hoy es una victoria de equipo, tenéis que salir al campo y demostrarle al míster, al calvo este, que estoy equivocado, que tienes que jugar más. Entonces, cuando sale al campo, que es el escaparate, ahí demuestra que tienes que jugar. La semana que viene recuperamos gente y entonces intentaré ser justo con los que yo entienda que hayan estado mejor. Me voy muy contento por eso, por la unión del grupo, por el trabajo, por la profesionalidad y con la honra de que están defendiendo este escudo.

P.Los menos habituales han cumplido, pero la semana que viene recuperas a los tres sancionados...

R.Es jodido, con alguien seguramente seré injusto y es lo que peor llevo de toda esta profesión, porque hay un grupo humano muy bueno y los futbolistas siempre quieren jugar, trabajan para jugar, y cuando tú tomas la decisión de no ponerlo, pues los chavales se lo toman un poco a personal, no te miran igual, parece que uno es su enemigo y no es cierto, pero es que el fútbol es así, y me jode a veces gente que haya hecho un buen esfuerzo, que haya trabajado bien para el equipo y después se queden fuera. Pero hay que seguir, que aún quedan muchos partidos, que seguramente van a tener minutos, todo el mundo va a ser importante.

P.Se ha vuelto a la senda positiva con estas dos victorias en Yecla y al Jaén.

R.En esto del fútbol tenemos que tener monotonía, continuidad, trabajo, corregir cosas. Hemos ganado, pero no hemos hecho el partido de nuestra vida, ni mucho menos. Tenemos que corregir muchas cosas, por ejemplo en la segunda parte no ha faltado personalidad con el balón, nos hemos quitado continuamente el balón de enmedio, hemos corrido mucho detrás del balón. Creo que en ese sentido tengo que haber sido un poquito más valiente, es una opinión mía, también tengo que ver el partido tranquilamente. Tanto cuando ganas como cuando pierdes el trabajo tiene que seguir siendo el mismo, al final es un mensaje que tú le vas dando a la plantilla.

P.Lo que es la confianza en el fútbol. Nané no se había estrenado y ahora lleva tres goles en dos partidos. El disparo es desde lejos y en una posición algo esquinada.

R.Es una virtud que tiene, tiene un disparo de media distancia muy certero. A Nané era para verlo trabajar diariamente, llegaba un lunes y se comía el balón. Ha trabajado, le ha llegado, ha dicho aquí estoy yo y ahora le dirá al compañero, "yo no me voy a bajar, súbete al carro, aprieta, que mientras yo siga así, no vas a entrar". El fútbol es así, el que tiene el puesto de trabajo, que lo defienda a muerte, que lo ponga al servicio del equipo, y yo muy contento porque él ha sido un profesional desde el primer día hasta el día de hoy.

P.También quería preguntarte por Bless, que ha realizado un gran encuentro jugando en su posición ideal.

R.Es un tío que a nivel defensivo, un portento físico. Todos los días llega el primero y se pone allí en el gimnasio, eso es un mulo. Después, es cierto que siempre compite, se pone al servicio del equipo, del compañero. El chaval llegó tarde en el mercado, al igual que Hugo, el equipo más o menos me estaba gustando lo que estábamos haciendo y le está costando entrar, pero es cierto que tengo un comodín ahí, un tío que lo puedo poner en cualquier sitio y sé que me va a dar un buen nivel. Entonces, contento por él, porque es un tío que trabaja muy bien.

P.Diego, empatados a 24 puntos con dos equipos más y a uno del liderato.

R.Sumar, sumar y sumar y ya en las últimas jornadas veremos dónde estamos. Sumar, salir al campo a ganar, salir al entrenamiento a ganar, ser mejor cada día, no salirnos de ahí, no mirar la tabla, porque la tabla a día de hoy con 24 puntos ni te va a servir para salvar la categoría. Es verdad que te ayuda a trabajar, ayuda a la afición a que se ilusione, nos ayuda a crear afición, nos ayuda que nuestro trabajo sea mejor cada día, pero hay que seguir sumando. Hay que seguir sumando, hay que seguir trabajando, hay que seguir disfrutando del camino, del día a día en el trabajo y a ver dónde nos lleva nuestro trabajo y el fútbol.