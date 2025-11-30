El Xerez CD gana al Jaén con un gol de Nané y está a punto del líder (1-0)

Sufriendo hasta el final y como un equipo, el Xerez CD ha superado al Real Jaén en Chapín con un tanto de Nané, el tercero en apenas siete días, llega a los 24 puntos y se sitúa a uno del liderato que sigue ostentando el Águilas, que este domingo empataba con el Recreativo de Huelva en el Nuevo Colombino. El Deportivo ha realizado una gran primera mitad en la que Nané anotó el único tanto del partido, aunque su equipo mereció alguno más. En la reanudación, los de Diego Galiano, con numerosas bajas de jugadores clave en su esquema, han sabido sufrir ante un rival que fue mejor en el segundo tramo para sumar tres nuevos e importantísimos puntos

Cuatro novedades

Lastrado por las ausencias de sus cuatro titulares en el centro del campo -Adri, Jaime López, Ismael y Charaf-, Diego Galiano tuvo la alineación más 'fácil' de la temporada pues no le quedaba otra que 'tirar' con lo que tenía habitualmente como recambios. En la defensa regresaba Chacartegui al lateral izquierdo por la baja de Ricky; y en la medular jugaba Bless como mediocentro defensivo acompañado por Zelu y Hugo Díaz, titular por segunda semana tras hacerlo en Yecla días. Para las bandas, el técnico colocaba a Franco y a Mati, mientras que arriba repetía Nané, autor de dos goles en La Constitución en la victoria frente al Yeclano. En el banquillo, De la Lama y Leo tocados, además de Santos, Mancheño, Sissokho, Fuentes y los canteranos Iván Ramos y Roberto.

Gol anulado

El Deportivo protagonizaba los dos primeros acercamientos con peligro. El primero en una contra que Nané no pudo culminar y el segundo en una falta que acabó con el balón dentro de la meta de Rabanillo, gol anulado por el golegiado al entender que hubo falta sobre el meta jiennense, una acción muy protestada por la grada. Apretaba el Xerezx CD en esos primeros compases de partido y tuvo otra al cuarto de hotra en una conducción de Mati. El extremo se metíoa en el área, pero eligió mal y en lugar de buscar el perfil derecho para disparar quiso meter en profundidad a Nané cuando ya no había espacio y un defensa desbarataba la oportunidad.

Bless se marcó un partidazo como mediocentro defensivo. / Manuel Aranda

Eran los mejores minutos del Deportivo, recuperando en la zona media y lanzando peligrosas contras. Franco también lo intentaba recogiendo un rechace a la salida de un córner, pero el balón se le iba alto y acto seguido Hugo Díaz perdonaba el primero. Le ganaba la posición a Javi Moyano dentro del área y en lugar de disparar a puerta quiso hacer un recorte.

Avisa el Jaén y palo azulino

El equipo lagarto llevó el silencio a Chapín a los 25 minutos en una falta que Hugo Díaz cometió sobre Mario Martos. El centro al corazón del área era un caramelo y por allí apareció absolutamente solo Javi Moyano para rematar de cabeza, marchándose el balón un palmo a la derecha de Ángel de la Calzada.

Respondió el equipo azulino con un centrochut de Franco, la pelota se fue cerrando y Rabanillo tenía que intervenir en última instancia enviando a saque de esquina cuando ya se cantaba el gol en la grada. Y tras el córner, clarísima la ocasión que tenían los de Galiano. Zelu ponía un centro que también cogió portería, el balón superaba a Rabanillo y sólo el poste evitaba el primero de la tarde en Chapín.

Nané, en racha (1-0)

Merecía el Deportivo el 1-0 por su gran primera parte y el premio le llegaba a los 36 minutos y el ejecutor, como la pasada jornada en Yecla, de nuevo llevó la firma de Nané. El delantero recibió un magnífico pase de Javi Rodríguez ante el horroroso balance defensivo de los visitantes. El delantero se adentró en el área y con la derecha disparaba a puerta superando a Rabanillo con un lanzamiento tan ajustado que tocó en el poste izquierdo, luego en el derecho y la pelota acababa entrando en la meta lagarta.

Nané dispara a puerta en la jugada del gol. / Manuel Aranda

Intentó estirarse el Jaén en los minutos finales de la primera mitad, pero el Deportivo se defendió con mucho orden, Bless estaba en todos sitios, los centrales en la línea de toda la temporada, muy seguros, y aunque no hubo más oportunidades, arriba la presión que ejercían los locales provocaba las dudas en el equipo de Manolo Herrero.

A sufrir

Dos cambios introdujo el técnico del Real Jaén en el descanso, quintando a los dos jugadores con amarilla, Caballero y Moha y dando entrada a Curro y Manu López. Precisamente este último tuvo la primera de la segunda mitad ensayando el disparo desde unos metros más atrás de la frontal del área xerecista, saliendo el esférico a la izquierda de De la Calzada. Más clara fue la siguiente en un centro de Mario Martos que Alberto recogió en el área pequeña, saliendo el balón por encima del travesaño. De la Calzada estuvo luego seguro en un disparo lejano de Nacho Vizcaíno, pero el viento había cambiado y ahora era el Xerez CD el que se defendía ante el acoso de los visitantes.

Tenía que parar el partido el Xerez CD de alguna forma y Galiano movió el banqjuillo para refrescar algo un equipo que se le empezaba a hacer largo el partido. Entraron Moussa y Jaime Fuentes y salieron del campo Zelu y Nané, el autor del 1-0 y que se había desfondado corriendo de un lado a otro durante todo todo el encuentro. Pudo sentenciar el Xerez CD a los 70 de partido en una contra iniciada por Jaime Fuentes. Abrió a Franco y este ponía un gran centro al segundo palo, pero el control de Mati Castillo fue horroroso y malogró la ocasión.

Mati Castillo hizo otro gran partido. / Manuel Aranda

El recién ingresado Sako estuvo a punto de establecer el empate con un disparo que se iba junbto al poste derecho de De la Calzada. Apretaba el Jaén y se defendía el Deportivo, que intentaba cazar una contra a la cada vez más adelantada defensa visitante. El choque entraba en la recta final con el XCD jugando 'al otro fútbol' ante la desesperación de un Real Jaén que no encontraba el camino del gol.

Embotelló el Jaén al Deportivo en los minutos finales. El cansancio hizo mella en los de Diego Galiano, que se defendían, ahora sí, como buenamente podían. Moisés estuvo providencial punteando un remate de Sako y el técnico daba entrada a Mancheño, sus primeros minutos en liga, para defender la banda izquierda.