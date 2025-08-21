García Pelayo rompe una lanza en favor de su delegado de Deportes

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, ha acudido a la presentación del V Trofeo Feria de la Vendimia en las Bodegas Williams & Humbert y ha querido romper una lanza en defensa de su delegado de Deportes, José Ángel Aparicio, que está recibiendo duras críticas en redes sociales por su discurso en la puesta del largo del Xerez CD este pasado lunes en el Alcázar, en el que deseó al Deportivo y a su entrenador suerte en la temporada que está a punto de comenzar y que concluyó con un "siempre Xerez CD".

La alcaldesa ha destacado: "Simplemente, lanzaros un mensaje que creo que es muy claro, viva la libertad. Aquí, que cada uno que sea de quien quiera ser, que sienta como considere que debe sentir, pero, sobre todo, que haya libertad ya no solamente para elegir qué es lo que quieres ser y qué es lo que quieres sentir, sino también para expresar tus sentimientos. Si Ángel expresó sus sentimientos en un pregón, pues, hay que respetarlo y hay que admirarlo también por su valentía. Todo hay que decirlo".

García-Pelayo también recordó que "muchas veces, cuando uno se expresa en libertad sufre ataques o sufre el desprecio e insultos del que no piensa igual. Yo creo que no debemos olvidar nunca que vivimos en democracia, que Jerez somos todos, que el deporte, sobre todo, debe ser un punto de encuentro y nunca un punto o un momento de enfrentamiento o una causa de enfrentamiento. Aquí estará siempre este Ayuntamiento a vuestra disposición, a disposición de todos los clubes deportivos de cualquier disciplina deportiva de nuestra ciudad porque sabemos que el deporte es algo esencial, que deporte es salud, que deportes son valores y, entre ellos, está valor de la convivencia, el respeto, el espíritu de superación...".

Igualmente, añadió: "Gracias al deporte Jerez está en la cima de muchos grandes trofeos, continuamente en el Ayuntamiento tenemos la oportunidad de recibir ya no solamente a clubes de fútbol, también de otras disciplinas deportivas, donde tenemos grandes chavales y chavalas que están triunfando y que están llevándonos a lo más grande. Así que el deporte está ahí, hay que apoyarlo siempre, hay que valorarlo siempre. Luego, no debemos olvidar nunca que detrás del deporte hay personas, hay equipos y que todos juntos, trabajando unidos somos mucho más fuertes".