Herrero, técnico del Jaén, no se fía del Xerez CD pese a las bajas: "O hacemos las cosas muy bien o no puntuaremos"

El Real Jaén se presenta este domingo (18:00) en Chapín para plantar cara al Xerez CD con el reto de confirmar que está nuevamente en el buen camino tras superar al Recre (2-1) en La Victoria en el descuento. Los lagartos aspiran a mejorar para volver a los puestos de play-off de ascenso que ocupa su rival, que tiene el mismo objetivo, pero que encara este compromiso con numerosas e importantes bajas por lesiones y sanciones de hasta siete jugadores.

Manolo Herrero, técnico de los blancos, se muestra optimista de cara a este compromiso después de la victoria ante el Decano, pero ha destacado la temporada que está haciendo el Deportivo, lo complicado que se lo pone a los rivales en Chapín y cree que Galiano sabrá suplir las numerosas bajas. "Un equipo de fútbol siempre tiene un modelo, una plantilla no son dos o tres jugadores, es cierto que tienen bajas importantes por lesión y sanción, pero ellos no van a cambiar su modelo. Están jugando muy bien y el partido será muy difícil para nosotros, que o hacemos las cosas bien o será complicado puntuar allí. Es un equipo dominador, con buen juego interior y exterior, que compite muy bien y que está haciendo una gran temporada. Tienen muchos recursos futbolísticos y tendremos que hacer un partido muy serio y tener criterio con balón para reencontrar nuestra identidad, ese juego que hemos ido perdiendo en con los malos resultados".

Cara a cara estarán "dos históricos, que nos hemos encontrado muchas veces, aunque hace tiempo que no coincidimos. Será un partido muy bonito en uno de los campos con mayor afluencia de público de la categoría junto a Huelva. Es una motivación para los jugadores. Es un buen escenario, parecido al nuestro, eso nos favorece, podemos demostrar nuestro fútbol si estamos bien. Insisto, lo más importante es volver a ser nosotros, hay que tener cuidado con el Xerez CD".

Bajo su punto de vista, la clave del encuentro puede estar en "ser más sólidos en defensa, más inteligentes y eficaces y no dar tantas concesiones en la salida de balón, que nos están costando goles. Mantener la portería cero es vital, han encajado dos goles en casa y nosotros sólo hemos dejado la portería a cero en la primera jornada y así es muy difícil aspirar a estar arriba".

El preparador jiennense también tendrá tres bajas, las de Óscar Lozano y Adri, que han sido operados, y la Agus Alonso, que "está entrenando, pero no llega, no tiene sentido forzar a nadie teniendo una plantilla amplia".