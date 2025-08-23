El Xerez CD tiene un nuevo '8': Hugo Díaz

El Xerez CD continúa sumando efectivos a su plantilla antes del cierre del mercado el próximo día 1 de septiembre. Si este jueves el club anunciaba de forma oficial la cesión del medio nigeriano sub-23 Bless por el Ceuta, ahora se ha hecho con los servicios de otro centrocampista, pero de un corte totalmente diferente. El Deportivo ha llegado a un acuerdo para la incorporación de Hugo Díaz Rodríguez (A Coruña, 1997) de cara a la próxima campaña en la Segunda RFEF procedente de la Gimnástica Segoviana, que la pasada temporada militó del Grupo I de Primera Federación y terminó descendiendo.

El futbolista ha sido pieza clave para los técnicos desde que aterrizó en la entidad segoviana hace tres ejercicios. El pasado curso disputó 32 citas en Primera RFEF, 29 en la 23/24 y 21 en la 22/23, al sufrir una grave lesión de ligamentos cruzados que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante varios meses, en Segunda Federación. Llegó a Segovia tras su paso por el Bergantiños y Salamanca UDS. Formado en la cantera del Deportivo de la Coruña (13-16) en la que recaló cuando apenas tenía 16 años para jugar en el juvenil primero y luego en el B, ha pasado también por la cantera del Getafe, en el filial anotó dos goles y jugó 26 partidos. Además, tiene experiencia fuera de España, ya que defendió la camiseta del Leeds sub-23 y del primer equipo en la 17/18 y con la del Korono Kielce de Polonia completó el curso 20/21.

Díaz es un jugador que destaca por su llegada desde segunda línea, tiene presencia en el área, bastante calidad y un gran golpeo a balón parado. Ha llegado a actuar hasta de central, pero en la demarcación en la que se encuentra más cómodo es en la de '8' por su visión de juego.

Con esta incorporación aumenta el nivel de una medular azulina que cuenta con importantes piezas como Adri, Charaf, Ismael, Fuentes o Bless, aunque Díaz llegaría para jugar más adelantado y ayudar arriba a Nané y Moussa Sissokho. Más competencia y más arsenal para Diego Galiano.