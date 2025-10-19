Las imágenes de la victoria del Xerez CD ante el Recre en el Nuevo Colombino

El Xerez CD ha asaltado el Nuevo Colombino y ha ganado 1-2 al Recreativo de Huelva en un encuentro muy trabajado, en el que se ha sentido como en Chapín arropado por más de mil aficionados, que no pararon de animar. Adri Rodríguez fue el autor del primer gol del partido en los últimos compases del primer tiempo, igualó Mascaró con un golazo de falta directa y desató la locura a cinco minutos del final el joven Franco, que acabó actuando de falso nueve.
