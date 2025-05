Isma Gil, al borde de las lágrimas: "La sensación es que se va gente muy importante"

Isma Gil, uno de los capitanes del Xerez CD, acudió a la sala de prensa de Chapín tras el encuentro contra el Linares, último de la temporada, para hacer balance del curso liguero en el que el Deportivo se ha quedado a las puertas de jugar el play-off de ascenso a Primera RFEF. El cancerbero madrileño cumple contrato, de momento no le han ofrecido renovar y se emocionó un par de veces durante la comparecencia recordando los momentos que ha vivido en estas dos temporadas en el club y sobre su futuro, confesando que le encantaría retirarse en el Xerez CD. Sus palabras sonaron a despedida, pero quién sabe.

"Hemos formado algo muy grande, a nivel deportivo creo que ha sido una temporada buena, acabamos a tres puntos del play-off. El resumen es lo que hemos vivido ahora aquí" comentaba en referencia a la despedida que la plantilla, cuerpo técnico y dirección deportiva le daba a José Carlos Romero Checa minutos antes. "Estos dos años hemos creado entre todos, directiva, entrenador, cuerpo técnico y jugadores, algo muy difícil de hacer en el fútbol profesional. Nos haya faltado o no, el fútbol al final es justo, unos resultados por otros y creo que la temporada ha sido buena aunque agridulce porque soñábamos todos con el play-off".

Play-off

El Deportivo se ha quedado a tres puntos del play-off tras un final de liga en el que sólo se sumó un punto contra Don Benito, Villanovense y Xerez DFC. Isma apunta que "es muy complicado jugar los finales de temporada. Fijaros los resultados que ha habido, descienden equipos grandísimos como la Balona o el San Fernando; La Unión ha sido líder casi toda la Liga y ha ascendido el Torremolinos... Al final son 34 partidos y es una carrera y el que es más fuerte llega. Creo que hemos hecho una buena temporada, orgulloso de mi equipo, es un orgullo ser el capitán de este club y de esta gente. Nos quedamos con lo último, con la afición, a la que no se le puede recriminar nada, nos ha acompañado a todos lados. Estropear creo que no, es el camino de algo muy grande que comenzamos el año pasado, que la directiva lleva luchando mucho tiempo atrás y aún queda un camino muy largo y bonito por recorrer".

Contra el Linares se cumplía exactamente un año del partido frente al Gerena que daba el ascenso al equipo. Isma, con la voz entrecortada, señalaba: "Son dos años preciosos, perdonadme si se me traba un poco la voz. La sensación es de que se va gente importante, gente a la que se le quiere mucho, muchos no sabemos nuestro futuro. Han sido dos años bonitos, muy duros, el Xerez Club Deportivo y Chapín es duro a la vez que bonito, todos los futbolistas sueñan con estar aquí. La permanencia se ha logrado con creces, se ha peleado el play-off hasta el final... Nos podemos acordar del partido contra el Don Benito, pero también de los 6 puntos que le hemos sacado al UCAM, así al final unas por otras y el resultado se ha dado así. Pero lo que hemos creado... me tengo que acordar de gente como Migue García, que ha sufrido muchísimo por este club y que tuvo que salir... El presi Titín, Piru, Miguel Ángel Rondán, Gallo, toda la directiva, nuestro míster, que se ha dejado el alma... Podrá gustar más o menos, pero siempre lo he dicho delante de todos, cuando ha habido momentos de euforia él se ha apartado y él es mucho más importante de lo que se cree, ha creado una familia, ha creado algo muy bonito y ahora lo que nos quedemos o no queda transmitirselo a los que lleguen".

Checa

Checa anunció tras perder el derbi que no continuaría en la entidad pese a tener una oferta de renovación de dos años. Isma se deshace en elogios al que hasta ahora ha sido su entrenador: "Es un míster y un gestor de grupos espectacular, en fútbol puedes gustar más o puedes gustar menos, pero los aficionados le han coreado y ahí es donde se ven los hechos, muchas veces nos quedamos por lo que se ve en redes sociales y donde se ven de verdad las cosas son en estos hechos. Al míster le queda una trayectoria espectacular, es muy joven y he tenido la suerte y el privilegio de tenerle como entrenador, como amigo y como compañero porque nos ha ayudado muchísimo, nos ha exigido muchísimo y nos ha mejorado, a los jóvenes y a los más veteranos; lo conoceis, es una persona a pecho descubierto y de las que merecen la pena".

Futuro

El meta se volvía a emocionar tras ser preguntado por su futuro, cumple contrato y no tiene, al menos de momento, oferta de renovación. ¿Le gustaría seguir? "Si puedo, sabéis lo que siento por el club, lo saben ellos y sé que esto es fútbol y pueden pasar muchas cosas, yo estoy a disposición de ellos, ha sido un orgullo llevar el brazalete durante estos dos años, es un orgullo pertenecer a la historia de este club. Termino contrato ya, pero será muy fácil y muy sencillo si me lo ponen encima de la mesa. Si os acordais, dije que quería llevar a este equipo lo más cerca del fútbol profesional y para eso queda un pasito, que es ascender a Primera RFEF. Sí es verdad que toca descansar, han sido dos años muy duros, pero Isma Gil es del Xerez. Las palabras hablan por sí solas, en el fútbol hay factores que hay que valorar, pero me gustaría retirarme aquí y pertenecer ligado al Xerez en un futuro más allá de ser un futbolista de paso. Como persona no me gustaría pasar como si nada. Ojalá podamos llegar todos a un acuerdo y poder seguir, pero sabiendo que el fútbol es fútbol y los años son como son