Isma Gil: "Tengo 35 años, pero quiero estar muchos más en el Xerez, deseo que se me recuerde y dejar huella"

Isma Gil recuperó la titularidad en la meta del Xerez CD en el derbi contra el Cádiz Mirandilla sustituyendo a Antonio Santos, titular en los tres partidos anteriores. Checa, al igual que la temporada pasada, va a rotar en la portería y ambos porteros ya han actuado en cuatro y tres partidos respectivamente. El madrileño no pudo evitar el 0-1 de Marcos Denia, pero antes le hizo una gran parada a Borja nada más comenzar la segunda mitad y, sobre todo, salvó al Deportivo del 1-2 en un gran mano a mano con Peter.

Gil se marchó de Chapín, que registró una entrada de 10.484 espectadores, con sensaciones "agridulces" porque a su juicio el Deportivo hizo méritos para sumar los tres puntos: "En la primera parte no nos llegan a puerta y prácticamente no toco el balón y eso es mérito del equipo. El Cádiz B está último pero ha demostrado que tiene chicos que juegan muy bien al fútbol. Felicito a mi equipo porque ha hecho un trabajo espectacular y la pelotita no ha querido entrar. Muchas veces somos un equipo muy exigente, sabemos en el club que estamos y nos tenemos que exigir, pero también hay que saber que tenemos un rival enfrente que hace las cosas muy bien, son aciertos de ellos y he tenido que intervenir, para eso trabajamos tanto Antonio como yo, para las pocas veces que nos llegan poder mantener al equipo vivo", señalaba.

El ambiente en Chapín recordó el de las grandes tardes en Segunda A y la temporada en Primera y el portero vallecano alucinó: "Creo que no hay ya adjetivos para la afición, todos tenemos mucha culpa de esto desde el año pasado, directiva, jugadores, cuerpo técnico, los que han venido... La ciudad se está volcando, estoy viviendo mi cuarta juventud aquí y esto no lo había vivido nunca, los necesitamos y animo a que sigan viniendo, sé que van a responder y nosotros intentaremos ayudarles para que los domingos sean más bonitos". No ganar dio más rabia "por ellos, por nosotros, por la gente que curra y que no se ve... Hemos formado una familia, nos hemos encargado el cuerpo técnico y los más mayores y esa es la senda. Hay una frase que dice mucho el míster, "el equipo por encima del individuo". Nos vamos jodidos, mañana sale el sol y en dos semanas nos volvemos a ver aquí y seguramente esas cifras no bajen", manifestó.

"La de Armen la estábamos celebrando, la ilusión óptica nos hizo creer que el balón había entrado"

El Xerez CD pudo llevarse el triunfo en la última jugada, pero ni Misffut ni Armengol acertaron con la portería cadista en dos ocasiones donde lo difícil era fallar y lo fácil anotar. Así lo vivió Isma desde el otro lado del campo y como portero le dio su sitio a Víctor, meta amarillo: "Es mérito también del portero de ellos, ha hecho dos buenas paradas. Estábamos celebrando el gol porque la de Armen toca la red y la ilusión óptica parecía que estaba dentro. A seguir mejorando, creo que tenemos un margen de mejora muy amplio y no nos conformamos, es bonito vernos ahí arriba, pero vamos a por el primer objetivo y luego a soñar, entrenando fuerte y desde el compañerismo. Los lunes los que no juegan entrenan como bestias y exigen al compañero que ha jugado y esa es la clave de este equipo. Tenemos siete días para preparar el partido de Almería, que va a ser complicado".

El meta azulino grita en un lance del partido. / Miguel Ángel González

El equipo pasó del liderato a la cuarta posición después del empate contra el Mirandilla, lo que explica la igualdad que hay en el Grupo 4 de Segunda RFEF, que Isma Gil asemeja al antiguo de Segunda B: "Hay equipos potentísimos, presupuestos altísimos, filiales muy fuertes. El liderato era anecdótico, no quiero ascender o salvarme en diciembre, lo quiero ver en mayo y ahí se pondrán las notas. Tenemos que seguir con esa senda de trabajar que tenemos, pero hay que estar tranquilos. Hemos sumado un punto de seis, pero antes teníamos bastantes más, de una semana a otra esto cambia mucho y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando igual porque los resultados van a llegar".

"Hubo un momento de descontrol que no podemos permitirnos, pero son las ansias de ganar que tiene este equipo"

Se le preguntó al meta azulino si tras el 0-1 del Mirandilla le recordó al partido contra el Estepona cuando un gol desde el centro del campo dio la victoria a los malagueños con el Deportivo volcado en ataque. "¿Habéis visto que no he pasado del área?", comentó entre risas. "Al final hay que aprender de las tomas de decisiones. Ha habido un momento de descontrol que no podemos permitirnos, pero el ansia de ganar de este equipo... Los más veteranos sabemos que lo que no has ganado en 90 no lo pierdas en uno, pero el equipo se va reventado a casa por no ganar y ese afán provoca esos pequeños fallos, pero creo que hemos sabido reponernos, han tenido el uno contra uno y luego Misffut y Armen esas dos ocasiones, podíamos haber ganado, pero también perdido", reconoció.

Isma Gil llegó al Xerez CD la temporada pasada y logró el ascenso a Segunda RFEF con el equipo, donde quiere dejar huella. Para el portero, "que mi niño me vea y que salga conmigo al campo y poder recordarlo es lo más bonito a nivel personal. Luego, la ilusión de querer disfrutar más del fútbol, de cuidarte, de estar cada vez día más fino, de ayudar al compañero, y la maravilla que vivimos el año pasado. Y poder hacer huella, yo aquí no quiero estar de paso, quiero que se me recuerde y estar aquí muchos años a pesar de que tengo 35 años. Estoy ayudando en todo lo que puedo al club y al equipo y a mí me están ayudando a seguir creciendo, porque en este mundo nunca se termina de aprender".