El Xerez CD no puede con el colista Cádiz Mirandilla (1-1)

El Xerez CD no ha podido en Chapín y ante más de diez mil espectadores con el colista Cádiz Mirandilla. Los azulinos no han pasado del empate a un gol con el filial cadista y pierde el liderato con el que comenzaba la jornada, bajando ahora a la cuarta plaza viéndose superado por el Linares Deportivo (15) y UCAM Murcia y Deportiva Minera (14). El Deportivo ha tenido ocasiones para sumar los tres puntos, pero los xerecistas siguen teniendo muchas carencias de cara a puerta y ante los amarillos no ha sido una excepción.

El filial del Cádiz -su presidente ha estado en el palco junto al resto de autoridades- se adelantaba a poco más de un cuarto de hora del final, pero el Xerez CD empató rápido con un cabezazo de Ricky y en el tramo final ha tenido ocasiones para lograr los tres puntos, especialmente una de Armengol que a portería vacía la ha mandado fuera.

Isma Gil y Adri, titulares

Como acostumbra cada semana, Checa movió piezas con respecto al equipo titular que cayó en Lebrija días atrás. La primera novedad estuvo en la portería, con la vuelta de Isma Gil tras tres encuentros de Santos defendiendo la meta azulina. El míster también varió el sistema, pasando de nuevo al 4-4-2, con Paco Torres y Ricky en los costados y Geovanni y Josete en el centro de la defensa, cayéndose Adolfo, quien además provocó el penalti que costó la derrota en casa del Antoniano. La otra principal novedad ha sido la primera titularidad en liga para Adri Rodríguez, formando el medio del campo junto a Charaf y David García. Las bandas han sido para Iago y Diego Domínguez y arriba, Nané.

Al travesaño

El Deportivo tuvo una salida arrolladora con tres saques de esquina en los primeros tres minutos y estuvo a punto de abrir la lata en el segundo de ellos en una jugada de estrategia tras sacar David García, prolongar Paco Torres y rematar con la testa Josete. Víctor tocó lo justo para desviar el balón, que se acababa estrellando en el travesaño.

David García recibe la falta de Morales. / Miguel Ángel González

Volvió a llevar peligro el Xerez CD en un saque de banda en largo de Paco Torres que tocó Nané. El balón se quedó en el punto de penalti, donde lo enganchó Iago Díaz, pero le quedó demasiado alto y la ejecución fue defectuosa. Un magnífico movimiento de David García saliendo de la presión cadista le sirvió al Deportivo para montar una contra con Ricky por la izquierda, pero su centro pasado al segundo palo con cuatro azulinos dentro del área no encontró rematador en otro acercamiento de los de Checa, que dominaban a placer a un filial cadista al que no le duraba nada el balón.

Se pide penalti

Se igualaron las fuerzas mediada la primera parte o al menos el Mirandilla supo controlar los ataques del equipo de Checa, que lo seguía intentando por las bandas que ocupaban Iago Díaz y Ricky. El lateral tenía toda la izquierda para él, ya que Diego partía de esa posición en tareas defensivas, pero se metía al centro a la hora de atacar.

Hasta los 33 minutos no volvía a acercarse el Deportivo a las inmediaciones de Víctor. Fue tras un pase al espacio de Diego a Nané. El delantero le pegó con la zurda y el meta cadista metió unas buenas manos enviando a saque de esqina. En un balón largo de Paco Torres a Iago Díaz, este le ganaba la espalda al lateral izquierdo amarillo y cuando se plantaba ante Víctor, Samuel lo desestabilizaba. El atacante azulino y toda la grada pidieron penalti, pero Broncano Suárez indicaba con las manos que no hubo nada punible.

Oportunidad cadista

La segunda mitad comenzó sin cambios en ambos equipos pero sí con Geovanni recibiendo un masaje en el isquio de la pierna izquierda. El Mirandilla tuvo la primera en un disparo desde la frontal de Borja al que respondió Isma Gil con una buena intervención sacando la mano derecha y enviando el juego a saque de esquina. Respondió el Deportivo con una buena internada de Charaf por la banda derecha, pase al punto de penalti y allí Diego Domínguez se hacía un lío y ni controlaba ni disparaba en inmejorable posición.

Nané intenta superar a Alejandro. / Miguel Ángel González

Rozó el gol el Deportivo en un centro de Ricky que Boubacar, en su intento de despejar, casi introduce en su portería y en la contra, Charaf trabajaba en labores defensivas interceptando un pase que hubiera dejado solo a Peter. No esperó más Checa para hacer los primeros cambios, quitó del campo a Diego Domínguez y Nané y entraron Armengol y Santisteban. Un saque de esquina lo enganchaba David García en la frontal en otra jugada de pizarra, metiendo Moussa la cabeza cuando el 'tomahawk' iba camino de la escuadra y poco después Charaf lo intentaba desde fuera del área, marchándose el balón alto.

Perdona Santisteban y se adelanta el Mirandilla

El delantero de La Unión tuvo la mejor ocasión de la segunda parte y no supo aprovechar el garrafal error de Pablo Barez. El lateral derecho cedió atrás a su portero sin percatarse de que por allí estaba el punta azulino, que recogió el balón, regateaba a Víctor y apenas sin ángulo no acertaba con la portería, enviando al lateral de la red. El meta respondía con una gran parada el lanzamiento de Iago Díaz en los mejores minutos del Deportivo en esta segunda mitad. Pero el Mirandilla aguantaba y los minutos pasaban sin que el marcador se moviera.

Se jugó Checa el todo por el todo quitando del campo a Adri y dando entrada a Valiente, volcándose el Deportivo en ataque, pero comenzando a dejar espacios y muchos metros por detrás de la defensa. Y en la primera que tuvo el Cádiz Mirandilla, Marcos Denia la embocaba dentro. Borja abrió en banda a Peter, este centraba y Denia, colándose entre los centrales, remataba al fondo de la portería.

Golazo de Ricky y paradón de Isma

Poco más de un cuarto de hora tenía el Deportivo para al menos conservar un punto ante un Mirandilla que se había presentado en Chapín como colista y sin conocer la victoria tras las seis primeras jornadas. Adri Valiente lo intentó con un centro chut que se perdió cerca de la escuadra de Víctor y en el 78' ponía un magnífico centro que Ricky, de cabeza, remataba de forma inapelable al fondo de las mallas haciendo estallando a los más de 10.000 espectadores que se dieron cita en Chapín.

Ricky hizo el empate. / Miguel Ángel González

Se lanzó con todo el Xerez CD en ataque, Santisteban probó a Víctor y en otra ocasión cedió a Charaf para que el dispardo de este repeliera en un defensa. Era el momento del Deportivo. Armengol remataba de cabeza por encima del larguero y en la contra el Mirandilla pudo hacer el segundo en un mano a mano de Peter, pero Isma Gil le ganaba la partida evitando el 1-2. Luego, el paradón se lo hacía Víctor a Iago y en el rechace Paco Torres no supo acertar, taponando un defensa.

El partido estaba precioso, con los dos equipos fundidos y el balón de área a área. Seis minutos añadió el colegiado extremeño Broncano Suárez. Y la tuvo el Xerez CD en una triple ocasión. Adri Valiente disparó en la frontal repeliendo Víctor, que también sacó el rechace de Misffut y Armengol, solo para empujarla, tiró fuera. Increíble.