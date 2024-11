Javi Moreno minimiza la bronca al final del Xerez CD-Balona

La Balona logró en el Pedro Garrido ante el Xerez CD un triunfo importante por 1-2 de cara a sus aspiraciones de abandonar la parte baja de la tabla en un partido con un final polémico y de los que no se deberían ver en ningún campo de fútbol, con tángana entre jugadores y lanzamiento de objetos desde la grada contra un árbitro, Torres Rodríguez, cuya actuación dejó mucho que desear. Javi Moreno, entrenador del cuadro albinegro y futbolista profesional durante muchas temporadas, al final del choque restó importancia a lo sucedido y lo consideró "cosas del fútbol, fue un partido muy disputado con un ambientazo de la hostia. Da gusto venir a Jerez porque es fútbol puro del que me gusta a mí y además estoy contento porque hayamos ganado".

En cuanto a los incidentes de público al final y la tángana sobre el césped considera que "es lo que he comentado antes, fútbol, fútbol puro y duro. Esto es fútbol, no hay nada más bonito que esto. Mientras que no llegue la sangre al río, que no llegó, no pasa nada. Es verdad que no es agradable verlo, pero es fútbol, lo que se palpa, lo que se vive, el ambiente, todo lo que se genera es puro para mí".

Sobre el encuentro, destacó que "el aire influyó mucho para los dos equipos. En la primera parte, ellos nos crearon mucho peligro por el aire y porque es un equipo que interpreta muy bien las segundas jugadas y ataca los espacios. Nos generaron muchos problemas en ese sentido y no estuvimos bien en las disputas, en anticiparnos en lo que podía pasar durante cada acción. Ellos estuvieron más acertados que nosotros y pisaron área mucho más. Luego, en la segunda parte fue al revés. Nosotros supimos interpretar muy bien eso, fuimos ganadores de duelos, ganadores en las áreas y al final el partido cayó de nuestro lado, aunque pudo caer para cualquiera de los dos, pero metimos un gol más que ellos".

Y sobre el cambio experimentado por su equipo en la segunda mitad, detalló que "fue mérito de nuestros jugadores, cambiamos el chip y nos anticipamos a casi todas las acciones. Ellos generaron algún centro al área, pero creo que en la segunda parte mi equipo estuvo muy bien".