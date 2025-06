José Cepero, abogado del Xerez CD: "Sabíamos que teníamos razón con Hacienda y esto no ha terminado, queda mucho y muy bueno"

La Agencia Tributaria (AEAT) ha publicado este viernes la anual lista de morosos y sus responsables solidarios con deudas superiores a los 600.000 euros con la Hacienda Pública hasta el 31 de diciembre de 2024, un año más aparece el Xerez CD, pero esta vez con excelentes noticias. Los servicios jurídicos el club -Bufete Cepero i Salido- han sacado adelante el recurso que presentaron en marzo pasado, en el que reclamaban la prescripción de casi nueve millones de euros. El club aparece ahora con 2.2.255.775 euros de los 10.500.000 que reclamaba. Además, han presentado ya recurso sobre esa cantidad, que consideran debe quedar reducida a unos 400 euros.

José Cepero, uno de los letrados del Deportivo, explica sobre la resolución favorable que "por supuesto que la esperábamos. Sabíamos que teníamos la razón y nunca dudamos que nos la darían ya fuera en sede administrativa, como así ha sido, o por vía judicial" y subraya que este logro supone para la entidad "un evidente punto de inflexión, una nueva era. El Xerez estaba asfixiado por sus deudas y estas no lo dejaban resucitar. Con esta victoria, la deuda con Hacienda pasa de unos 10,5 millones a 2,5 aunque ya estamos trabajando para dejarla prácticamente a 0. Empezamos con un Xerez agonizante y hoy, tras el inmenso tesón de su consejo de administración capitaneado por el incansable Titín, podemos decir que está en positivo. Un Xerez limpio, transparente, de los jerezanos y perfectamente viable".

Ganar la batalla a Hacienda no es fácil y trasladar todos los pasos seguidos para que los aficionados entiendan lo que ha sucedido "es complicado porque es una materia muy técnica. Todo comenzó cuando trabajando en la otra gran losa que tenía el Xerez, situación concursal y regularización de la institución en el Registro Mercantil, nos planteamos lo que nadie se había planteado antes, que la deuda con Hacienda era muy elevada y, sobre todo, que no se movía. No variaba desde hacía muchos años y eso nos llevó a plantearnos si pudiera estar prescrita. Comenzamos por analizar todas y cada una de las liquidaciones que Hacienda decía que se le debían, expediente por expediente, documento por documento. Fue un trabajo inmenso. Una vez que estuvimos convencidos, aseguramos la prueba de modo irrefutable y, con la audacia que otorga tener la razón, presentamos un escrito en febrero de 2024 que ha culminado ahora con la reducción de la deuda en 2,5 millones. Pero no estamos contentos. Vamos a seguir peleando porque estamos convencidos de que no se deben y, por tal razón, ya hemos presentado un escrito en Hacienda solicitando también su prescripción".

Con este nuevo paso, la famosa hoja de ruta que se trazaron cuando llegaron al club "no está cerrada, no hemos terminado. Aún queda mucho y muy bueno", sentencia.

Y si para el club lo conseguido es importante, a nivel profesional y de trabajo en equipo con su despacho, para Cepero ante todo supone "una gran satisfacción. La verdad es que estamos logrando muchas cosas y todas muy buenas, sobre todo, para los demás. Como abogados, queremos contribuir a dejar un mundo más justo. No nos asusta soñar, estudiar y trabajar sin descanso para hacer realidad esa identidad. Por ser como somos, hemos conseguido logros de gran calado social y que han hecho mucho bien a los demás. Conseguimos la declaración de nulidad, por inconstitucional, del Impuesto sobre Plusvalías en España, creamos el primer sindicato y patronal flamenca, conseguimos ganar la batalla a Hacienda contra la Unión de Hermandades de Jerez y contra la Hermandad del Rocío de Jerez, formamos parte de la mesa de expertos en el Senado para el Impuesto sobre Sucesiones, conseguimos poner al Xerez en positivo... En definitiva, hacer el bien a través de la justicia".