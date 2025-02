Sin acuerdo entre Xerez CD y Vicente Vargas en el acto de conciliación por la demanda del exentrenador azulino

El Centro de Arbitraje, Mediación y Conciliación de Jerez, sito en la alameda Cristina, acogió el pasado lunes la vista entre el Xerez Club Deportivo y Vicente Vargas con motivo de la demanda interpuesta por el exentrenador de la entidad azulina por una reclamación de cantidades durante su última etapa al frente de la dirección deportiva del club.

No hubo acuerdo y las partes se ven abocadas a un juicio que se celebrará próximamente. Los abogados de las dos partes defendieron sus posturas sin que hubiera avenencia. El entrenador de los ascensos a División de Honor y Tercera RFEF en las temporadas 15/16 y 16/17, reclama una importante cantidad económica sin que se llegase a un acuerdo en el plan de pagos que una y otra parte expusieron, por lo que el asunto tendrá que dirimirse en un juicio.

Vicente Vargas estuvo cinco años en la dirección deportiva del Xerez CD, compaginando las tres primeras temporadas con el banquillo. El jerezano ascendió al Deportivo de Primera Andaluza a División de Honor y de ésta a Tercera consecutivamente en las campañas 15/16 y 16/17; y en categoría nacional, se mantuvo al frente hasta la jornada 24 de la 17/18, en la que presentó la dimisión tras caer contra el Cabecense en un partido que se jugó en El Palmar, pasando entonces a desempeñar exclusivamente labores de la dirección deportiva.

Dos ascensos consecutivos

En total, Vicente Vargas dirigió al Xerez CD en 96 partidos. En la primera temporada en 1ª Andaluza, el equipo logró 16 victorias, 6 empates y 12 derrotas, sumando un total de 53 puntos. El Xerez CD fue séptimo y obtuvo el billete para la nueva División de Honor que se ponía en marcha la campaña siguiente. En el único año en esta categoría, el Xerez de Vargas fue tercero y logró el ascenso a Tercera junto al Cádiz B y el Puente Genil. El equipo azulino protagonizó un final de Liga espectacular, con una sola derrota en las 15 últimas jornadas. El XCD logró 72 puntos esa temporada, con 21 triunfos, 9 empates y 8 derrotas; 74 goles a favor y 37 en contra. Ya en Tercera, Vicente Vargas se mantuvo en el cargo hasta la jornada 24, dejando al equipo en la 15ª posición con 37 puntos, tres por encima del descenso. Hasta ese momento, el equipo tenía 7 victorias, 6 empates y 11 derrotas y 34 goles a favor y 46 en contra.

El adiós

Con la llegada de Juan Díaz al Deportivo, Vicente Vargas no fue renovado de su cargo en la dirección deportiva y decía adiós al club en una rueda de prensa celebrada el 28 de mayo de 2020, justo tres años después del ascenso en Lora del Río. En esa despedida, el técnico, que quería seguir en la entidad según confesaba, comentaba que “dije hace tiempo que yo no le iba a causar ningún problema al Xerez CD y no se lo he causado, aunque defiendo mi tema económico", advertía.

Juan Luis Gil, ya por entonces dirigente azulino, Juan Luis Gil, uno de los gestores de la entidad, tenía palabras de agradecimiento para Vargas: "Esto no es una despedida, es un hasta luego. Hemos sido claros con él y le agradecemos todo lo que ha hecho por este club, con él logramos el ascenso a Tercera en Lora, que ha sido el más importante en la historia del Xerez CD. La vida da muchas vueltas y nunca se sabe si volverá a estar aquí con nosotros. Quiero resaltar que ha hecho un esfuerzo muy grande con el tema de todo el dinero que se le debía para llegar a un acuerdo con nosotros y esa buena voluntad no la tiene cualquiera. Es xerecista".