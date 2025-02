Un Xerez CD imprevisible rinde visita a un líder intratable

El Xerez CD afronta una nueva salida complicada a tierras costasoleñas. El Deportivo, quinto con los mismos 34 puntos que el cuarto, el Almería B, visita este domingo (12:00) al Juventud Torremolinos, una escuadra intratable que se ha colocado líder por su excelente dinámica desde que comenzó 2025. El conjunto que entrena Antonio Calderón atesora 39 puntos, sólo ha perdido dos partidos desde que arrancó la competición -Xerez CD precisamente en Chapín (3-1) y San Fernando en El Pozuelo (1-2)-, encadena cinco jornadas sin perder, con cuatro triunfos y un empate, y es el que conjunto que más goles marca, 29.

El Deportivo, por su parte, se presenta con dudas. Arrancó 2025 con un triunfo espectacular ante el UCAM en La Condomina, se impuso al Recreativo Granada en Chapín por 1-0, empató en Estepona y la pasada jornada mostró en Chapín su peor versión ante La Unión, que se llevó los tres puntos del Municipal (0-1) de forma totalmente merecida. Checa confía en su equipo y asegura que no existen esas dudas, el juego de los suyos no termina de convencer y lo tendrá bastante complicado para plantar cara y doblegar al primero. En la medular debe mejorar para no verse sorprendido por los rivales y también a la hora de generar para poder hacer goles, una de las asignaturas pendientes del equipo. En la primera vuelta, los azulinos ganaron a los malagueños por 3-1 en un buen partido, con dos goles de Nané y otro de Santisteban. Los tres puntos le dieron a los azulinos el liderato.

Los xerecistas recuperan para este vital compromiso tras cumplir sanción al lateral Ricky Castro, clave en los planteamientos del entrenador azulino, ya que es el único jugador que se desenvuelve de forma fiable en el lateral izquierdo y también regresa Manu de la Lama, que no pudo jugar ante La Unión por la famosa cláusula del miedo. Por contra, se caen de la lista tres jugadores de ataque, Diego Domínguez y el extremo zurdo Taufek, una de las incorporaciones del mercado de invierno, y tampoco está el banda Adri Valiente. La ausencia del ceutí llama la atención si se tiene en cuenta la forma en la que fue acogido por todos y la importancia que le dieron a su fichaje los técnicos, incluido Checa, al tratarse de un futbolista de un perfil distinto al de los otros futbolistas del plantel.

El once que el sevillano puede presentar es una incógnita y hasta puede variar el sistema y decantarse por una defensa de tres, como suele hacer cuando su equipo visita escenarios pequeños. El Pozuelo es de reducidas dimensiones (100x60), no permite jugar demasiado y la concentración es vital para no cometer errores. Lo que sí está claro es que Ricky volverá a la defensa, bien como lateral o en banda dependiendo de si su equipo juega con tres o cuatro defensas. Santos, salvo sorpresa, repetirá en la portería y también atrás actuarán Paco Torres por la derecha y Josete y Geovanni como centrales. Para Adri será el pivote, con Reina o De la Lama, Charaf, que ya está recuperado totalmente de su lesión, Iago Díaz, Armengol y probablemente Nané en lugar de Santisteban. Adolfo tiene posibilidades de salir de inicio si Checa se decanta por línea de tres.

Los locales, con bajas

Antonio Calderón tiene dos bajas por sanción para recibir a los xerecistas, ya que la pasada jornada en el encuentro que su equipo le ganó al Estepona (1-0) vieron la quinta amarilla los defensas Javi Mérida y Dani Fernández, por lo que también tendrá que introducir cambios para intentar conservar el liderato y también buscan superar o igualar el golaveraje particular con los xerecistas tras el 3-1 de la ida.

El centrocampista argentino Tomi Lanzini, uno de los refuerzos de los costasoleños en el mercado de invierno, ha destacado sobre el partido que "la semana ha sido bonita, nos llega un rival duro, pero tenemos muchas virtudes y trataremos de explotarlas y de hacer un buen partido. Sabemos que el rival está arriba, es fuerte en los duelos y en las disputas, pero que sabe que llega al campo del líder. Colectivamente, cada día crecemos más, también tenemos virtudes y vamos a intentar quedarnos con los tres puntos. Esperemos que sea un buen partido para todos y esperamos que nuestra afición venta al campo y nos anime porque siempre que lo hace nos da un plus. Necesitamos que nos respalde para sacar este proyecto adelante, necesitamos que El Pozuelo esté a reventar".

La afición, con el Deportivo

El Xerez CD, una vez más, no estará solo en El Pozuelo, con un aforo bastante reducido. El Juventud Torremolinos, que regaló a sus aficionados entradas comprando la del derbi ante el Estepona de la pasada jornada, cedió al club azulino 400 entradas, 200 de pie y otras 200 de asiento, y se han agotado casi todas. Los socios tuvieron prioridad los primeros días y ayer, seguidores que no son abonados adquirieron algunas que sobraban.