Este es el tiempo que puede estar Josete alejado de los terrenos de juego

Tras el golpe de autoridad en el Nuevo Colombino, donde el Xerez CD sumaba la segunda victoria consecutiva y la tercera de la temporada que le ha catapultado a la octava plaza empatando con el Recre y situándose a un punto del play-off de ascenso, la plantilla ha disfrutado este lunes del primero de los dos días de descanso con los que el técnico azulino, Diego Galiano, ha querido premiar a sus jugadores.

En efecto, la plantilla no regresará al trabajo hasta este miércoles 22 de octubre para comenzar a preparar el encuentro del próximo domingo contra la Deportiva Minera. El equipo que entrena el expreparador azulino José Carlos Romero 'Checa' llegará a Chapín al frente de la clasificación, liderato que ha recuperado esta semana tras vencer a La Unión Atlético con un tanto de Omar Perdomo y a la derrota, la primera del curso, del hasta ahora líder, un Extremadura que suma tres semanas sin ganar y que cayó en Lebrija frente al Atlético Antoniano.

El encuentro en Chapín se lo va a perder con total seguridad el central del Deportivo Josete. El defensa ilicitano cayó lesionado durante el encuentro disputado en Huelva teniendo que abandonar el terreno de juego en la segunda mitad siendo sustituido por Ricky, ocupando entonces Guille Campos la posición del central junto a Moi. Tras una primera exploración, y a falta de pruebas, todo indica que el zaguero tiene una rotura muscular y los peores pronóstico vaticinan una ausencia de aproximadamente un mes alejado de los terrenos de juego, por lo que además del encuentro contra la Minera se perdería las dos salidas seguidas a Linares y La Unión y llegaría justo para el encuentro en casa contra el Lorca Deportiva.

De este modo, Diego Galiano pierde a su baluarte en defensa, que ha sido titular en todos los encuentros de Liga salvo en el primero contra el Puente Genil, choque que se perdió por lesión. El técnico guadalcacileño tendrá de nuevo que modificar la defensa y la primera opción es que Guille Campos pase al centro de la defensa y Ricky recupere la titularidad en el lateral derecho. En ataque también podría regresar Franco Jr., autor del 1-2 en el Nuevo Colombino, y Mati Castillo o bien Zelu jugarían por la izquierda.

Además, el técnico espera poder recuperar a Moussa Sissokho, que se perdió el encuentro contra el Recre por unas molestias físicas, aunque su concurso como titular no parece probable, por lo que Nané seguiría actuando como jugador más adelantado.