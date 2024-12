Final feliz a un año histórico para el Deportivo (0-2)

¡Qué año del Xerez CD! Un regalo para un club que no se llevaba alegrías tan importantes desde hace varias décadas, en esos tiempos en los que mandaba y disfrutaba del fútbol profesional. El Deportivo ha cerrado 2024 de forma brillante, con un gran triunfo por 0-2 ante el Linares, un equipo al que siempre controló y al que superó en todos los aspectos. Reina, cuando aún no se había cumplido el minuto de juego, y Ulloa, en el tiempo de descuento, le pusieron la firma a una victoria que permite a los xerecistas, que encadenan cuatro jornadas sin perder, alcanzar los 27 puntos y encaramarse de forma provisional a la cuarta plaza de la clasificación. Su adversario cae en picado y está al borde del abismo y los de Checa suman y siguen tras su ascenso como campeones del Grupo X de Tercera RFEF la pasada campaña.

Los azulinos realizaron un partido completo, tiraron de oficio y el choque, además, dejó la buena noticia del regreso de Iago Díaz tras dejar atrás la lesión muscular que le ha tenido apartado de los terrenos de juego más de un mes. Volvió y acarició el gol, ya que mandó al larguero una bonita jugada de Armengol, que en la segunda mitad destacó y puso en serios aprietos a la zaga local.

Dos cambios en el once

Checa, tras el empate a cero en Chapín en el derbi frente al Xerez DFC, realizó un par de retoques en el once que eran casi esperados. La portería volvió a ser para Isma Gil y la defensa también fue la misma, Paco Torres, Josete, Adolfo y Ricky, en la medular también aparecieron Adri Rodríguez y David García, en esta oportunidad con Reina en lugar de Ulloa, y en ataque Charaf por Diego Domínguez en la izquierda, con Armengol, esta vez escorado a la derecha, y Nané arriba. Mientras, el cuadro jiennense apostó por una defensa de tres y dos puntas para plantar cara a los xerecistas.

Gol tempranero

Y el choque no pudo comenzar mejor para el Deportivo, que cuando apenas habían transcurrido cuarenta segundos se adelantó en el marcador. Rafael cometió un grave error en defensa, se escurrió y los azulinos estuvieron muy atentos para recuperarlo e iniciar una jugada con un par de buenas combinaciones que Nané sirvió a Reina, que siempre atento y con la caña preparada, culminó con maestría. 0-1. Minuto 1.

El Linares era un espejismo del equipo solvente que llegó a liderar la tabla, se mostraba desdibujado, le costaba generar y no era capaz de hacer daño a un Deportivo serio y con oficio. Tapaba bien las bandas y ni Gomis ni Juanjo podían conectar con los puntas. Sólo a balón parado, los de Juan Antonio Milla pusieron en algunos aprietos a los xerecistas, que se vieron obligados a forzar hasta tres saques de esquina que solventaron con autoridad.

Los de Checa se defendían con orden y eran intensos, pero no lograban generar situaciones de peligro claro porque les costaban dar varios pases seguidos. Nané lo intentó sin fortuna, lo mismo que Lado y Escardó con dos lanzamientos que se marcharon por encima del larguero de la portería de Isma Gil. Y el atacante Escardó hasta vio una amarilla por simular penalti.

Reina corre junto a Isra Cano. / Linares Deportivo

Bronca de la grada local

El Deportivo se estiró superada la media hora, mejoró sus prestaciones y en una falta botada por David García Nané, de cabeza, acarició el 0-2 (32'). Charaf dejaba detalles de su calidad, Reina ayudaba mucho a la medular, los azulinos movían el balón más rápido y se marcharon al descanso con ventaja. Se habían aplicado, no mostraba fisuras y provocaron que los anfitriones no tuvieran su mejor mañana. Tanto fue así, que el público explotó al final del primer mal tiempo de los suyos, que acusaron la presión de la mala situación y los nervios, y despidió al equipo con gritos de fuera, fuera, pañuelos y bronca al palco.

Ulloa entró en la segunda parte por Adri Rodríguez. / Xerez CD

Ulloa por Adri y el regreso de Iago

El Xerez CD volvió al verde con un cambio en el once. Se quedó en la caseta Adri Rodríguez y entró Ulloa y la tónica del juego fue la misma. Escardó era el local que siempre intentaba asumir el mando en ataque, se sacó de la chistera un tiro raso y cruzado que se marchó ajustado al palo de Isma Gil (46') y en el 50', protagonizó una acción personal que el meta azulino despejó seguro tirándose a sus pies. Y en la siguiente jugada, el Deportivo reclamó penalti por manos en una acción que el colegiado resolvió decretando saque de esquina.

Checa tenía muchas ganas de recuperarar a Iago Díaz y el experimentado extremo entró en acción en el minuto 55 por Nané, con lo que Armengol se convertía en el jugador más adelantado. Los locales habían dado un pequeño paso al frente también con cambios en el once y en el 53', Isra Cano no aprovechó un mano a mano porque Isma estuvo sensacional y luego Rivera tampoco acertó con un centro peligroso que sacaron entre la zaga azulina y el guardameta. Luego, fue Rivera el que no acertó a resolver una contra de la manera adecuada (61').

Iago, al larguero

El Deportivo seguía firme en defensa y cómodo en el verde y cuando se dejaba ver en ataque ponía en jaque a los jiennenses, que mostraban su falta de confianza. Charaf lo buscó y en 77', un jugadón de Armengol, con pase atrás en el área, lo estrelló en el larguero Iago. Un buen Deportivo perdonaba la brecha que necesitaba y merecía en el marcador, un tanteador que igualmente pudo ampliar en un córner en el 82'. Los locales tuvieron una gran oportunidad en el minuto 85 con una falta en la frontal del área que Javi Lara mandó a las nubes para desesperación de sus compañeros y de la grada, que comprobaban como el crono volaba.

La sentencia y el final feliz

El Linares no podía con el Deportivo y en el descuento, Ulloa le puso la guinda a una victoria. 0-2. Minuto 92. Justa y apurando hasta corta. El Xerez CD va a despedir un gran año...

Once inicial que presentó el Xerez CD en su visita a Linarejos para medirse al Linares. / Xerez CD