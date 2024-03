La mejor versión de Iván Navarro en el Xerez CD aparece justo a tiempo

Le ha costado, pero Iván Navarro, centrocampista del Xerez CD, está alcanzando en los últimos partidos el nivel que exhibió hace dos temporadas con Emilio Fajardo. El extremo sevillano, pichichi del equipo hace dos campañas, no pudo realizar la pretemporada con el resto de compañeros por una lesión en el talón de Aquiles que le ha lastrado hasta hace pocas semanas. Ahora, recuperado el tono físico, está encontrando también su fútbol y quiere ser un hombre importante en las ocho jornadas que restan para acabar la liga.

Navarro anotó en Puente Genil el 3-2 que dio esperanzas al equipo de poder empatar en el Polinario, aunque finalmente el tanto sólo sirvió para engrosar su estadística. Recuerda que es "mi segundo gol esta temporada" y que llevaba "una vuelta sin marcar", ya que el único que había materializado hasta ahora fue en el partido disputado contra los pontanos en el Pedro Garrido. Apunta que "son muchos partidos sin marcar para un extremo y aunque no quiero meterme mucha presión es la realidad, en un equipo que quiere estar arriba sus extremos tienen que meter goles y soy consciente de ello. En estos ocho partidos que quedan, voy a intentar ayudar al equipo como se pueda, si no es con goles, con asistencias, pero aprovechando los minutos que me dé el míster".

Mentalidad positiva

El Xerez CD suma dos derrotas consecutivas: Pozoblanco, que se puede catalogar como un accidente; y Puente Genil, tras una nefasta primera mitad. Así lo ve el extremo: "Lo de Pozoblanco son partidos que de cien ganamos 98, tuvimos 15 ocasiones de gol y ellos dos y las meten. El fútbol es así, te castiga si perdonas. En Puente Genil creo que no entramos con la suficiente tensión, no porque no quisiéramos ganar o no supiéramos la importancia, pero a la hora de entrar y por mucho que lleváramos dos semanas preparándolo creo que fue eso, que no entramos con la tensión que requería sabiendo que ese campo históricamente se nos da regular y que ellos están luchando por entrar en play-off. No supimos reaccionar a ese primer gol, desde fuera vi que no supimos juntarnos y en dos desajustes buscando nosotros el empate nos hicieron el segundo y luego el tercero. Para quedarnos con algo positivo, el equipo en la segunda parte reaccionó bien, tuvimos nuestras opciones y estuvimos a punto de empatar. Hay que aprender de estas situaciones".

El Deportivo tenía una renta de cinco puntos sobre el Lucena que se ha quedado en uno, pero Iván no quiere verlo de ese modo porque "si pensamos en eso entramos en una mentalidad perdedora. Lo que tenemos que hacer es ganar todos los partidos y no pensar en cuándo se puede pinchar. Sabemos que tenemos que ganarlo todo para ser campeones", explica.

Ojo al Bollullos

La temporada entra en la recta final y a estas alturas todos se juegan sus intereses: "Cualquier partido va a ser complicado, el que está abajo porque se juega no descender y el que está arriba por meterse en play-off y el que está a mitad de tabla porque no se juega nada y está más liberado. No te puedes fiar de nadie, cualquier partido se te complica muchísimo y si no das tu cien por cien te supera cualquiera. El equipo está mentalizado en eso".

El domingo llega el Bollullos, en una dinámica muy mala, pero el centrocampista azulino advierte: "Ha cambiado de entrenador y no podemos fiarnos de nadie y sí de nuestro trabajo diario, de nuestras ganas y de nuestras aspiraciones. Estoy seguro de que si hacemos lo que tenemos que hacer cumplimos el objetivo seguro".

Y por último, tiene palabras para la afición: "No tengo que hacer un llamamiento porque en los tres años que llevo aquí cada año ha ido a más. Nos sentimos en deuda por el desplazamiento tan largo que hicieron a Puente Genil y la mala imagen de la primera parte; qué menos que devolverle ese placer de ver al equipo ganar después de dos jornadas, en nuestra casa en un partido importante y antes del derbi. Estamos todos a una, vamos todos en el mismo barco y llega el momento de la temporada que cuando nos fallen un poquito las fuerzas sabemos que ellos estarán ahí".