Un Xerez CD con cambios necesita reaccionar en el Álvarez Claro de Melilla

Difícil plaza para comenzar la reacción. El Xerez CD visita el Álvarez Claro para enfrentarse a una UD Melilla a la que nunca ha ganado en sus nueve comparecencias anteriores. Los xerecistas afrontan el choque contra los norteafricanos tras caer en Chapín frente al Estepona en el último minuto del partido de la cuarta jornada, la segunda derrota tras la sufrida en Puente Genil en la cita inaugural del campeonato. Cuatro puntos ostentan los de Diego Galiano, un pobre bagaje para las altas expectativas que se ha marcado el club este curso. Además, las sensaciones tampoco están siendo buenas. El equipo sólo mostró una buena imagen en casa contra el Antoniano y en la primera mitad en Águilas, pero tanto en el Polinario como ante el Estepona se rindió muy por debajo de lo que espera una afición que, de momento, no se está llevando muchas alegrías.

Así que los azulinos están poco menos que obligados a realizar un buen partido y a sumar -si es de tres mejor que mejor- en Melilla ante un adversario que tampoco ha comenzado bien el campeonato. El equipo de Alberto Cifuentes acumula tres partidos sin ganar: sólo lo hizo en la primera jornada venciendo al UCAM Murcia (2-0), pero luego ha encadenado dos derrotas a domicilio (La Unión y Yecla) y un empate como local frente a la Deportiva Minera del exentrenador del XCD José Carlos Romero 'Checa'. Las aguas tampoco bajan tranquilas por tierras melillenses, con un proyecto para pelear por el ascenso y un equipo hecho para estar muchoi más arriba y en el que destacan el arcense Julio Iglesias -que la temporada pasada ya le hizo un golazo al XCD de falta directa en San Fernando-, el sanluqueño Pelón y el costamarfileño Dago, que ya lleva dos tantos y que ha estado entre algodones tras perderse el último partido contra La Unión.

Diego Galiano va a tener que realizar cambios con respecto al once que presentó contra el Estepona, alguno obligado y otros para mover un poco el árbol aunque el técnico confesaba en la previa del encuentro que no está ni mucho menos descontento con el rendimiento de sus jugadores. Zelu es la principal baja en los xerecistas. El extremo izquierdo ha arrastrado molestias durante las últimas semanas, ya se perdió el choque en Águilas y al final tiene una pequeña rotura en el abductor que le va a mantener fuera esta semana y probablemente también la próxima contra el Almería B. También se pierde el partido Nané, padre recientemente y que sufre un esguince de tobillo de grado dos. El delantero no ha sido titular en ninguna de las cuatro jornadas anteriores, pero sí ha sido el primer recambio de Galiano, que deberá 'improvisar' en caso de necesitarlo, bien con Franco bien con Javi Rodríguez haciendo las labores de punta en caso de que Moussa, titular indiscutible, tenga que salir del campo por refresco.

Con Ángel de la Calzada fijo en la portería y Ricky, Chacartegui y Josete inamovibles en la defensa, Moi tiene muchas opciones de ser titular ante su exequipo en detrimento de Guille Campos, mientras que en el centro del campo lo lógico es que Ismael continúe al mando del juego con Charaf y Jaime López en la zona de creación. Las bandas serán para Mati Castillo y la duda está en ver si Franco entra en lugar de Javi Rodríguez, mientras que arriba Moussa Sissokho es también titular indiscutible.