Miguel Ángel: "La presión es del Xerez DFC, ganaremos si mostramos nuestra mejor cara"

Miguel Ángel Rondán, director deportivo del Xerez CD, está curtido en mil batallas a todos los niveles, pero sigue sintiéndose incómodo con los derbis. Durante más de una década defendió la camiseta del Deportivo, fue uno de sus grandes capitanes y luego, ya como entrenador, dirigió al primer equipo y como director deportivo fue el artífice de la plantilla del ascenso a Primera División. Hace dos campañas, regresó, el plantel logró el ascenso a Segunda RFEF y sueña con metas mayores. El de San José del Valle siempre ha defendido que un solo Xerez es la solución para el fútbol jerezano y siempre "afronto con muchísima pena estos encuentros porque veo a xerecistas enfrentados e insultándose cuando hace poco lloraban y defendían al mismo escudo". Bajo su punto de vista, el Deportivo hizo los deberes hace siete jornadas, debe afrontar el choque con máxima tranquilidad para seguir soñando, cree que la presión es del Xerez DFC, que se juega la permanencia, y que ganarán "si mostramos nuestra mejor cara, aunque tienen buen equipo y buenos jugadores".

–Tenían en la mano el play-off y en dos jornadas ante dos rivales de la zona baja se les ha escapado...

–Teníamos mucha ilusión y la seguimos teniendo por jugar el play-off y no esperábamos estos dos resultados. La categoría todo el mundo sabe lo igualada que está tanto por arriba como por abajo y, desgraciadamente, a nosotros nos ha tocado tropezar con dos de los equipos de la parte baja... El fútbol es así. Creo que lo que sucedió el día del Don Benito fue un accidente. Tal y como se dio el partido, si en la primera media hora nos hubiésemos puesto 3-0 o 4-0, no hubiese pasado nada, podíamos haber dejado resuelto el encuentro. No supimos matarlo y, cuando estás en una situación así van pasando los minutos, las cabezas empiezan a funcionar y llegan los miedos a que te puedan empatar como así ocurrió. El equipo mostró miedo porque no cerró el partido. Lo de Villanueva sí se puede considerar más normal porque ellos también se la jugaban, como he dicho antes no hay grandes diferencias entre los equipos de la categoría. En el partido no hubo ocasiones, creo que hubo una por cada bando, la de ellos entró y el tiro por nuestra parte de Geovanni la paró el portero. Esperábamos un encuentro así, con mucha intensidad, se estaban jugando la vida.

–Tras estos dos tropiezos el derbi frente al Xerez DFC es más que una final...

–Evidentemente, si queremos meternos en el play-off tenemos que ganar este partido y somos conscientes de que nuestra situación es bastante mejor que la del rival. Nosotros logramos la permanencia hace jornadas, que era el objetivo principal, aunque eso no resta para que queramos más.

–Ha sido jugador y ha disputado infinidad de derbis y es entrenador y también le ha tocado vivir algunos desde el banquillo, ¿cómo se gestiona un partido de este tipo después de dos resultados tan adversos por parte de los dos equipos?

–Este tipo de partidos son diferentes a otros. Gestionar las sensaciones de la cabeza son más importantes que la táctica, el planteamiento o el momento en el que se encuentre el equipo todo depende de como se afronte el partido. Espero que los nuestros, como les he comentado estos días, sepan gestionar la cabeza, que no lo hemos sabido hacer, cuando somos el equipo que más tranquilo debería de jugar estos partidos. Ya lo he comentado antes, cumplimos el objetivo a falta de siete jornadas, y es momento de disfrutar. Hemos estado más nerviosos ahora que antes.

Tienen un buen equipo y buenos jugadores, pero atraviesan una situación complicada"

–¿Cómo se espera al rival?

–Atraviesan una situación complicada porque ellos también han tenido su objetivo cerca y no lo han cerrado después de dos partidos en los que no han conseguido los resultados esperados. Es un tema también de cabeza, como el nuestro, es complicado enchufarte cuando lo has tenido tan cerca y no lo has logrado. Tienen un buen equipo, con futbolistas de mucha calidad, y creo que será un encuentro diferente al de la primera vuelta. En otros partidos, el tema presión era nuestro, éramos los que estábamos obligados a ganar por la situación en la tabla y, ahora la presión es de ellos. Nos jugamos meternos en el play-off, pero no es lo mismo que pelear por descender.

–¿Qué porcentaje de posibilidades de ganar le da al Xerez CD?

–No es cuestión de porcentajes. Jugamos en Chapín y, en los últimos encuentros, sin tener en cuenta el accidente del Don Benito, estamos bien, hemos mostrado muy buena cara y, mostrando esa mejor cara, seguro que ganamos. Confío mucho en el equipo.

–El club ha decidido no acudir al partido y ha pedido a la afición que tampoco lo haga, ¿puede afectar al futbolista?

–Siempre es importante contar con el apoyo de los aficionados, pero en este tipo de partidos tan especiales todo es especial. El club ha tomado la decisión que ha creído más oportuna por las relaciones entre los clubes y la entiendo. El respaldo es bueno, pero también puede acumular presión y nosotros tenemos que ir sin ella. Debemos afrontarlo tranquilos porque tenemos el trabajo hecho y muy bien por cierto tanto por parte de los jugadores como del cuerpo técnico. Ahora, lo que tenemos que hacer es certificar ese gran trabajo para seguir teniendo opciones de jugar el play-off.

–El Deportivo ha recomendado a sus seguidores que no acudan al derbi, pero habrá muchos que sí lo hagan, ¿qué les recomienda?

–Cada vez que hay un partido de este tipo respondo del mismo modo a esa pregunta, afronto este partido con muchísima pena porque veo a xerecistas enfrentados e insultándose cuando hace poco lloraban y defendían al mismo escudo. Eso no es plato de buen gusto, me gustaría que se acabara de una vez, pero las cosas son como son y lo que hay que hacer es respetar al máximo al contrario y que el contrario también te respete lo máximo para que no exista ningún tipo de problemas. Es una pena que existan diferencias entre jerezanos.