Miguel Ángel Rondán repasa la actualidad del Xerez CD: Perotti, Migue García, fichajes...

Miguel Ángel Rondán, director deportivo del Xerez CD, está satisfecho de la plantilla que ha podido confeccionar junto a Miguel Ángel Gutiérrez Gallo y el técnico José Carlos Romero 'Checa' y que peleará desde el próximo domingo -cuando recibe al UCAM Murcia- en el Grupo 4 de Segunda RFEF, con el objetivo de hacer un buen año teniendo "los pies en el suelo". El director deportivo ha repasado la actualidad en clave azulina a pocos días del cierre de mercado -00:00 horas del viernes 30 de agosto- y con el cupo de no sub-23 al completo, debe llegar un zurdo para la banda izquierda. Igualmente, se ha pronunciado con respecto a la salida de Perotti y la situación de Migue García.

Mercado de fichajes

"Es para estar contentos en general por la plantilla que se ha conformado. Es evidente que hay cinco o seis equipos con los que no podemos competir en el mercado porque tienen presupuestos que nos doblaban o triplicaban y en algunos casos hasta más y con esos equipos no hemos competido. Pero, sí estamos contentos con la gente sénior que se ha firmado y también con los jóvenes, que son una parte muy importante porque son los que enchufan a los contrastados. Una vez más tenemos un grupo sub-23 bastante bueno que pondrá las pilas al resto y que hará que el grupo sea fuerte".

"Ha habido muchísimos jugadores que no hemos podido (firmar) por las diferencias económicas. Somos un club atractivo por muchas razones, pero lógicamente con tantas diferencias económicas... aunque ha habido jugadores que han optado por el Xerez teniendo ofertas mejores. Hay presupuestos que están desorbitados en comparación con el nuestro y ahí no podíamos llegar".

Favoritos

"Creo que es algo público que Estepona, UCAM, Águilas, Linares... son equipos que invierten y que son los más poderosos y que son los que deciden primero porque son los que ofertan mejor. Pero eso luego hay que demostrarlo en el campo y nosotros tenemos un grupo bastante comprometido, lo ha demostrado en la pretemporada y aunque los presupuestos te facilitan cosas después es el campo el que decide. No tenemos dudas ni en el cuerpo técnico ni en la plantilla".

Perotti

"Es una decisión técnica, ni más ni menos. El perfil de jugador de jugadores diestros que jueguen en banda izquierda creo que lo teníamos y el club está en tener un zurdo-zurdo de banda que no lo tenemos".

Migue García

"Hemos tenido problemas con el tema de las fichas, porque si hubiéramos tenido más plazas no sub-23 no se hubiera marchado, no es un jugador que moleste aquí, al revés, es un gran jugador. Era complicado cubrir la ficha con él porque sale de una lesión, aunque ya está recuperado, pero no ha competido nada".

"Es un caso especial porque es el capitán del equipo, es una persona que siempre suma y el club está por la labor de mantenerlo de alguna manera. A mí me gustaría que compitiese, la idea es que se quede con nosotros y ya veremos si compite o no cedido. A mí personalmente me gustaría que compitiera porque la mejoría de rendimiento se hace compitiendo".

Si se queda, "se hace con idea de que pudiera ser una opción para el mercado invernal. Está prácticamente recuperado y lógicamente esa es la idea, de que pudiera integrar en el equipo".

25 fichas, sólo 16 no sub-23

"No sé si se me escapa algo, sí es verdad que ahí hemos tenido muchísimas dificultades porque renovaban automáticamente 13 jugadores y eso limitaba muchísimo a la hora de firmar a gente sénior. Ampliarlo a 25 pero sólo con sub-23 no sé qué sentido tiene porque los clubes siempre tienen la posibilidad de inscribirlos en el filial y que puedan jugar en el primer equipo".

Nuevos jugadores

"Ha habido varios que sobre todo a la gente les ha sorprendido por el nivel que han dado, pero nosotros cuando los firmamos es porque ya teníamos conocimiento de lo que podían dar. Las pretemporadas pueden confundir mucho porque hay gente que puede venir muy preparada pero también otros que vienen pensando más en la liga. Ahora es cuando vamos a ver el nivel que puede dar el equipo. Hasta ahora ha sido importante por el trabajo que se ha hecho, para coger conceptos o el sistema que puede emplear el cuerpo técnico, pero realmente el nivel lo vamos a ver ahora. Las sensaciones hasta ahora son buenas por el compromiso del equipo, pero el domingo llega la realidad".

Objetivos

"Es entendible que el club intente llegar y competir por todo, pero desde mi punto de vista tenemos que seguir siendo muy prudentes, somos nuevos en la categoría, un recién ascendido, se ha mantenido el bloque del año pasado y hay clubes que invierten mucho más. El primer paso es consolidarnos y si al final luchamos por otra cosa sería ideal, pero el crecimiento que ha tenido el club el último año no lo podemos perder. Entendiendo que se puede aspirar a todo, lo principal es consolidar al equipo y seguir ilusionando a la gente, que no haya un paso atrás porque eso sí acabaría con la ilusión de la gente. Hay que tener los pies en el suelo y seguir creciendo".

Calendario

"Empezar bien es muy importante, los equipos te empiezan a respetar más si das primero, te ven con más miedo. Sí es bueno empezar bien, pero hay que jugar con todos. Lo positivo que veo yo es que a los filiales siempre les cuesta un poquito más rodar y los tenemos al principio; positivo entre comillas porque sinceramente el calendario no es algo que me preocupa demasiado".

Afición

"Hay que ilusionar a la gente pero con los pies en el suelo, lo importante es no dar pasos atrás, si los tenemos que dar más cortos pues más cortos, pero lo que nunca podemos permitirnos es dar un paso atrás, hemos estado muchos años desilusionados y ahora que hemos despertado no podemos volver atrás".