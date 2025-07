Moi Rodríguez: "El Xerez es un histórico que siempre aspira a lo máximo"

El Xerez CD ha presentado este lunes 28 de julio a tres de sus nuevos jugadores en la sede de la entidad azulina, Moisés Rodríguez, Ismael Gutiérrez y Felipe Chacartegui. En lo que respecta al primero, el central llega procedente del Ourense y con anterioridad militó también en la UD Melilla en categoría superior, Primera RFEF. Por eso, Miguel Ángel Gutiérrez 'Gallo', director deportivo azulino, comentaba que "lo tenía en mis quinielas pero pensaba que iba a ser complicado porque es un futbolista que en los últimos tres años ha estado en Primera RFEF".

"La negociación -añadía Gallo- no ha sido tan sencilla como la de Ismael, por ejemplo o como la de otros, porque es un futbolista que como he dicho viene de una categoría superior y ha tenido varias ofertas. pero el chaval ha querido estar aquí y eso es muy importante. Deportivamente, me parece un futbolista muy top para nosotros, que nos va a dar un salto de calidad tanto dentro como fuera del vestuario porque es un chaval con un currículum y una carrera importante y un tío con carisma, yo tengo mucha fe en él, lo estoy viendo muy involucrado".

El futbolista sevillano apuntaba en un primer momento que "el Xerez CD es un club muy atractivo, un equipo histórico con una gran afición y que aspira siempre al máximo. Soy un futbolista muy familiar, muy cercano a mis compañeros y también soy muy intenso" y a pesar de llegar de superior categoría comenta que "soy uno más, da igual que venga de Primera RFEF como si vienes de Tercera, soy uno más, vengo a poner mi granito de arena y para cumplir el objetivo que se merece este club. Lo principal es tener un buen vestuario, que todos nos veamos bien, que cojamos los conceptos del entrenador rápido, que todos vayamos a una y partido a partido. No pensar en el futuro antes de que pase, siempre partido a partido, entrenamiento a entrenamiento".

Sobre el Grupo 4, señalaba que "es bastante fuerte, pero tenemos un grupo muy muy bueno, cada día estamos sumando más y yo creo que tenemos equipo bastante bueno para pelear y cumplir el objetivo. Los rivales están fichando muy bien, pero cada uno vamos a tener nuestras armas y ya es cuestión de coger los conceptos del entrenador". Y no ve la hora de pisar Chapín: "Es una de las cosas que tengo más ganas de que pase, de que empiece la Liga para vivir ese ambiente y poder darle la primera victoria a la afición".