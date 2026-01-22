Multa de 500 euros al Xerez CD por la agresión al fisio del Águilas

El Deportivo, multado por la agresión al fisio del Águilas y también por el apagón de Chapín.

El Juez Único de Competición de la RFEF ha dictaminado como falta leve en su grado mínimo la agresión que sufrió el fisioterapeuta del Águilas en las instalaciones de Chapín el pasado domingo, hecho que provocó que el partido frente al Xerez CD comenzara con 45 minutos de retraso, ya que en un principio el equipo murciano se negaba a disputar el encuentro, tal y como reflejó en el acta el colegiado del encuentro.

En concreto, Competición se basa en el artículo 114 del Código de Disciplina Deportiva de la RFEF, 'Multa por Represión pasiva de conductas violentas, xenófobas, e intolerantes' para sancionar al Xerez CD, "procediendo la imposición de la sanción en su grado mínimo atendiendo a las circunstancias".

Este artículo indica que la "sanción pecuniaria para los clubes, técnicos/as, futbolistas, árbitros/as y directivos/as en el marco de las restantes competiciones no profesionales" es de 500 a 6.000 euros. Toda vez que se ha impuesto el grado mínimo, la cuantía de la multa asciende a los 500 euros.

El club también ha sido sancionado por el apagón que sufrió Chapín en el minuto 6 y que obligó a parar el encuentro durante 11 minutos. El colegiado también reflejó esta incidencia en el acta y, amparándose en el artículo 132 del mismo Código de Disciplina, multa al Deportivo "por incumplimiento de los deberes propios de la organización de partidos, procediendo la imposición de la sanción su grado mínimo atendiendo a las circunstancias", cuya cuantía es de 200 euros.