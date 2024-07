Nané, gol y trabajo para el ataque de un Xerez CD "sin miedo"

Jerez/Francisco Manuel García Márquez 'Nané' (Córdoba,03/01/ 1993) está llamado a ser el hombre gol del Xerez CD junto a Diego Domínguez. El club anunció su contratación hace un mes y el atacante, aunque aún no ha podido debutar con el equipo por unas molestias en los pies ni ante el Zona Sur ni contra el Sherry Atlético, ya ejerce de azulino. En su puesta de largo, el xerecista, que procede del UP Langreo, se formó en la cantera del Sevilla y también pasó por la del Málaga y el Betis y jugó en el Ceuta y en el San Roque de Lepe, se mostró ambicioso, pero centrado y consciente de lo que complicada que va a resultar la temporada para un equipo que se estrenará en Segunda RFEF tras su brillante ascenso del pasado ejercicio.

Juan Luis Gil, presidente azulino, y Miguel Ángel Rondán, director deportivo xerecista, le acompañaron y los dos le dedicaron palabras de elogio y agradecimiento por el paso que ha dado. Rondán detalló que "queríamos aportar experiencia al ataque y no es fácil encontrar delanteros porque son los más buscados y cotizados. Sé que tuvo muchas opciones, pero tuvo claro desde el primer momento que el Xerez CD era su opción y quiso venir sí o sí. Es un delantero que aporta muchísimo trabajo, que también puede jugar incluso en banda, y que suele hacer goles. Espero que aquí sea así porque él lo tiene todo. Es un rematador que el pasado curso hizo nueve goles y aprieta una barbaridad a los contrarios, lo que ayuda a sus compañeros a marcar. Esta es tu casa, has querido venir y es de agradecer", afirmó.

Nané, en su presentación junto a los dirigentes y uno de los patrocinadores del club. / Cristo García/Xerez CD

El futbolista lamenta que aún no se haya podido estrenar por unos problemas en los pies, y subraya que "los entrenamientos están marchando muy bien y estoy muy contento con los compañeros y en el vestuario" y se ha encontrado "con el equipo que esperaba, estoy viendo mucho nivel en el vestuario. Como club sabía que se iban a hacer las cosas bien, que se iba a forjar una plantilla importante. La verdad es que estoy muy ilusionado con lo que estoy viendo en el día a día".

Con experiencia tanto en Tercera como en Segunda RFEF advierte que "hay muchas diferencias entre una categoría y otra, aunque el grupo de Andalucía Occidental es fuerte, no podemos quitar méritos a lo que lograron los compañeros el año pasado porque es muy complicado, hicieron un temporadón, no es fácil quedar primeros y, además, siendo líder prácticamente toda la temporada. En Segunda RFEF ya hay otro tipo de entidades, mucho más fuertes, y ya en la primera jornada, sin ir más lejos, nos tendremos que enfrentar al UCAM Murcia. Son clubes con proyectos y presupuestos muy grandes y el nivel de los jugadores también será importante".

El primer partido de la temporada les medirá al UCAM y los derbis ante el Xerez DFC tardará en llegar, en el vestuario "se ha comentado el calendario, pero, ahora mismo, con tanto entreno y tanta doble sesión no hemos tenido ni tiempo. La primera jornada me gustó tener una piedra de choque tan pronto. Tenemos muchas ganas de que llegue la fecha y de pisar Chapín en la primera jornada de liga, pero toca seguir preparándonos de momento".

Nané, junto a la camiseta del partido de las leyendas del Xerez CD disputado en junio. / Cristo García/Xerez CD

Lo más complicado, bajo su punto de vista, en el arranque liguero será "adaptarnos, somos un equipo recién ascendido, aunque el Xerez es un histórico y tiene una trayectoria impresionante. Venimos de unos años complicados y lo más difícil será eso, la adaptación, pero estoy viendo el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico, la dirección deportiva y el club y no tenemos miedo. La categoría será muy dura y tendremos que ir paso a paso, con trabajo y con humildad no hay que marcarse un techo".

A nivel personal, no oculta su reto. "La pasada temporada tuve la suerte de hacer nueve goles en el Langreo y mi objetivo es superarme, siempre soy exigente conmigo mismo y el reto es superarme, todo lo que sea mejorar esa cifra significará una buena temporada para mí".

Los delanteros viven del gol, pero todos los entrenadores consideran a Nané, además de un buen rematador, un jugador sacrificado y que realiza un trabajo en el campo del que se beneficia sus compañeros. El cordobés se siente "halagado por esas palabras de los técnicos. El fútbol no deja de ser un deporte colectivo. Es cierto que me gusta mucho entrar en juego con balón y, como ha comentado Miguel Ángel, sin balón me considero un futbolista comprometido con el equipo, soy jugador de vestuario y no me gusta ahorrarme esfuerzos. Me gusta marcar, pero también participar en el juego y si puedo ayudar con asistencias y lograr que los compañeros se beneficien de eso, pues genial, también es importante".

La responsabilidad de los atacantes, como la de los porteros, siempre suele ser mayor, pero a él no le pesa. "Sabemos que nuestro trabajo es hacer goles y cuando no llegan vives una situación difícil. Aquí en una entidad como el Xerez CD sé que la presión va a ser grande, importante, pero la asumo como un reto, tengo mucha hambre y ganas de seguir creciendo de la mano del club".