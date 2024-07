Misffut: "Vengo al Xerez CD a sudar la camiseta y a pensar en grande"

Jerez/Francisco Javier Misffut Boza (Los Palacios y Villafranca, 31/01/1996) se ha convertido en el primer jugador del Xerez CD para la temporada 24/25 en ser presentado a los medios. El futbolista, que ya lleva más de una semana a las órdenes de Checa, se ha mostrado ilusionado con el proyecto y no quiere marcarse retos más allá del día a día, pero sí que se ha mostrado ambicioso porque "el club lleva muchos años en Tercera y es normal que todo el mundo se ilusione".

Juan Luis Gil, presidente azulino, y Miguel Ángel Rondán fueron los encargados de dar la bienvenida a un jugador llamado a ser importante y en el que ambos tienen depositadas muchas esperanzas. El mandatario recordó que "los xerecistas no tenemos de él un buen recuerdo porque nos hizo el gol famoso con el Ceuta en el Pedro Garrido que nos dejó sin ascenso, pero él hacía su trabajo. Ahora, está con nosotros y confiamos mucho en él".

Por su parte, Miguel Ángel apuntó sobre el jugador que "a pesar de ser joven, tiene una trayectoria importante en la categoría y nos va a dar bastante empaque. Se trata de un futbolista que aporta mucho trabajo, que abarca mucho terreno en el centro del campo y tiene llegada. Nos va a venir de maravillas, le deseo la mejor de las suertes porque su suerte será la nuestra".

Misffut, junto a Miguel Ángel, Juan Luis Gil y un representante de MdR, uno de los patrocionadores del club. / Cristo García/Xerez CD

Me están recordando mucho el gol del Ceuta, si cuadra y todo va bien, por qué no marcar también el gol de otro ascenso

Misffut, en primer lugar, ha explicado una vez más lo que supuso para él el famoso gol con el Ceuta hace algunas temporadas que "es el momento que más me han recordado desde que llegué. El fútbol es para mí mi vida, mi trabajo y cada uno se debe al club en el que está. Me están recordando mucho ese gol y espero ayudar de la mejor manera posible a este club a conseguir los objetivos que nos propongamos y si cuadra y todo va bien, por qué no marcar también el gol de otro ascenso".

El equipo se estrena en Segunda RFEF, una categoría que él conoce a la perfección y coloca alto el listón. "Hay que ser egoístas y tener ambición en la vida, creo que cuanto más alto nos pongamos los retos, mejores cosas vamos a conseguir".

El Xerez CD lleva una semana de pretemporada y ha disputado dos amistosos ante el Zona Sur y el Sherry Atlético, dos equipos de Andaluza, pero a los que ha hecho veinte goles. El palaciego resalta que "la pretemporada está siendo un poco dura, pero es lo que toca, sufrir un poco ahora para cuando lleguen los partidos importantes en la liga, que son los que nos darán la vida, estar bien".

La temporada, bajo su punto de vista, será "complicada porque vamos a competir en una categoría y en un grupo en el que habrá equipos con mucho presupuesto y los de nivel medio también tendrán grandes plantillas. Al final, habrá que sufrir, como sucede en todas las categorías todos los años, pero iremos a muerte para pelear por el objetivo que nos marquemos iremos a muerte".

Y a la afición le lanza un mensaje de optimismo. "Debemos centrarnos en el día a día, pensando en el objetivo que vaya saliendo. Lo he dicho antes, nos tenemos que poner cotas altas y pensar en grande, pero con los pies en el suelo. La ilusión es normal porque el club se ha llevado muchas temporadas en Tercera, incluso yo he jugado contra ellos en Primera Andaluza cuando estaba en el Recre B. El club se va recuperando, va avanzando y es normal que la gente quiera más".

A nivel personal, el reto que se marca es "ayudar lo máximo posible al equipo y al club. Y no me voy a poner retos de hacer goles ni nada porque mi trabajo es sostener al equipo en el centro del campo, pero si puedo aportar goles y asistencias, pues mejor para todos. Vengo a competir, a ganarme un puesto y a sudar la camiseta".