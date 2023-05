El Xerez CD propone la renovación a Iván Navarro y Álvaro Cascajo

El Xerez CD continúa con la planificación de la temporada 23/24. Miguel Ángel Rondán, director deportivo azulino, ya ha terminado la ronda de consultas con la mayor parte de los jugadores del plantel del pasado curso y ha comenzado a dar los primeros pasos para tratar de cerrar las renovaciones de los futbolista que considera más interesantes. La mayoría de los azulinos quedan libres, ya que sólo tienen contrato los hermanos Jose y Jesús Parada, Rubén Sánchez y el delantero canterano Soto.

El sevillano Álvaro Rey fue el primer futbolista es tener sobre la mesa una oferta para continuar -el club espera su respuesta y sabe que no es fácil porque maneja otras superiores económicamente- y ahora son los atacantes Álvaro Cascajo e Iván Navarro, dos jugadores que han ofrecido un rendimiento diferente a lo largo del curso, pero que la entidad considera más que importantes dentro de la categoría.

Álvaro Cascajo, que sólo tiene 22 años, ha sido uno de los xerecistas más destacados y más queridos por la afición y su grado de protagonismo ha sido importante con los tres entrenadores que pasaron por el banquillo azulino, Paco Peña, Juan Carlos Gómez y Juan Pedro Ramos. El atacante, que llegó el pasado verano procedente del Cartaya, disputó 27 partidos, cuatro de ellos completo, acumuló 1.752 minutos y anotó ocho goles, que le permitieron ser el pichichi del equipo junto a Álvaro Rey, también con ocho.

El caso de Iván Navarro ha sido diferente. El extremo aterrizó en el Deportivo hace dos campañas procedente del filial del Córdoba y se 'salió' a las órdenes de Emilio Fajardo. Fue uno de los mejores de un equipo que se clasificó para disputar el 'play-off', aunque luego cayó a las primeras de cambio ante el Ciudad de Lucena.

El extremo sevillano participó en 27 encuentros, estuvo sobre el verde 1.752 minutos y consiguió ocho tantos, los mismos que el capitán Álex Colorado y que Cascajo y Rey esta campaña. Este ejercicio no ha mostrado su mejor versión y ha estado lejos del rendimiento de la temporada anterior. Aún así, ha tomado parte en 28 encuentros, ha disputado dos completos y acumuló 1.507. Le costó ver puerta, sólo le puso su firma a tres tantos y los tres fuera de casa y en la segunda vuelta. Marcó en el Manuel Polinario al Salerm Puente Genil (3-2), en el Ciudad de Ayamonte (2-2) y sí que logró una diana sobre la campana más que decisiva en la penúltima jornada de liga en el Pérez Ureba contra el Conil (0-1). Los tres puntos daban al Deportivo la permanencia.

Los dos han oído la propuesta del club y ahora la deben valorar. El atacante ya comentó en su día que la propuesta del Xerez CD, en caso de llegarle, sería la primera que oiría, que se había sentido querido y que no le importaría seguir. Mientras, Iván Navarro también aseguró lo mismo, que le gustaría seguir porque "como en este club no he estado en ningún sitio y me gustaría resarcirme de este año tan frustrante".

La dirección deportiva del Xerez CD también tiene aún pendiente la continuidad o no de Migue García, centrocampista azulino que se pasó la pasada temporada en blanco por las lesiones y que estaría llamado a convertirse en uno de los pilares básicos del equipo por su potencial.