Paco Torres cambia el chip y mira ya hacia el play-off de ascenso a Primera RFEF

A Paco Torres le tocó este domingo jugar en el lateral izquierdo del Xerez CD para frenar la entrada de David Carmona por la banda derecha del San Fernando. El defensa cordobés cumplió a la perfección como el resto del equipo, que rayó a gran altura para conseguir el triunfo ante los isleños, reencontrarse con la victoria en Chapín cuatro partidos después y firmar los 42 puntos que dan la permanencia (virtual) al Deportivo, que a partir de ahora se pone como objetivo acabar entre los cinco primeros para disputar el play-off de ascensol a Primera RFEF.

El lateral azulino celebraba la permanencia del Xerez CD: "Era el primer objetivo marcado, conseguir esos 42 puntos que hemos logrado antes de lo pensado porque si nos dicen a principios de liga que a estas alturas íbamos a estar con los 42 puntos nadie lo hubiese pensado. El equipo está a un nivel muy alto y ahora vamos a por el siguiente objetivo". Que no es otro que el play-off de ascenso: "El equipo ha conseguido la permanencia pero no se va a parar ahí, al revés, estamos con más ganas que nunca para meternos arriba, creo que nos lo merecemos por la temporada que estamos realizando y lo veo bastante bien, a ver si podemos conseguir más puntos que en la primera vuelta, porque haciendo eso no vamos a tener problemas para meternos".

Es decir, que nada de relajación tras conseguir el objetivo de la temporada: "No y menos con el míster, no va a permitir que nadie se relaje y conociéndolo no va a exigir mucho más que antes. Se está viendo que los de arriba no fallan, el grupo lleva todo el año igual, no se llega a romper y estamos viendo que para meterse en play-off hay bastantes equipos al igual que por abajo para no descender, así que habrá que pelear hasta el último minuto".

Ganar en Chapín

El Deportivo rompió además una mala racha en casa. El último triunfo fue contra el Recreativo Granada y luego llegaron las derrotas contra La Unión y Antoniano y el empate frente al Almería B. Torres confiesa que "Chapín se nos estaba un poquito complicando, no se si por tema del campo, la presión o los equipos que vienen aquí a encerrarse un poco, pero lo hemos sabido llevar bien este partido y qué mejor con un 2-0, el equipo se merecía una victoria así y nos hace más fuertes para lo que queda de temporada".

El San Fernando confirmó con su mal partido en Chapín el porqué está peleando por no descender a Tercera RFEF. Para el lateral azulino, los isleños son "un equipazo, sólo hay que ver los nombres que tienen y es un equipo hecho para estar arriba. No es tanto mal de ellos como bien nuestro, creo que el partido se ha planteado de una manera espectacular, ha salido todo lo que hemos trabajado, hemos estado a gusto y no hemos sufrido en ningún momento". ¿Sorprendido? "No por cómo trabaja el equipo, trabajamos a un nivel muy alto y pocos equipos nos han hecho sufrir aquí en Chapín, no recuerdo ningún partido en el que hayamos sufrido en el sentido de que el rival haya tenido la posesión o de meternos atrás. Creo que este partido hemos sido efectivos arriba y defender bien nuestro área, esas han sido las claves".

Clave también fue adelantarse pronto porque "no es lo mismo llegar al minuto 80 con un partido 0-0 que con 1-0, eso claro que ayuda. Esta vez ha entrado, pero en otros partidos hemos tenido ocasiones incluso más claras que las de este partido. El primer gol es un movimiento espectacular de Diego y abre un partido que nos hace sentirnos más cómodos".

Con bajas

Y eso que el Deportivo afrontaba el choque con las bajas de Adolfo, Armengol, Nané y Geovani y que a los dos minutos perdía a Santisteban por lesión: "Llevamos todo el año hablando de que el equipo es una piña y que todos somos importantes y en partidos como este es cuando se ve que es verdad lo que se dice, que es espectacular cómo trabajan tanto los que juegan como los que no. Esta vez ha habido cambios por falta de jugadores importantes para nosotros, pero los que hemos salido estamos preparados y así se ha visto".

El defensa xerecista llevaba varios partidos en el banquillo y regresaba a la titularidad contra el San Fernando, pero para jugar en el lateral izquierdo: "En el último entrenamiento Geovanni tuvo ese percance. Yo estoy preparado para jugar donde haga falta para ayudar al equipo, donde el míster te ponga, ha tocado ahí... a ver dónde voy la semana que viene", dijo entre risas.