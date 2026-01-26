El partido del Xerez CD en Estepona, donde se espera desplazamiento masivo de aficionados, ya tiene día y hora

Ya hay fecha y hora para el partido que el Xerez CD debe afrontar en Estepona correspondiente a la vigesimosegunda jornada de liga en el Grupo 4 de Segunda Federación. El club malagueño ha señalado el encuentro para las doce del mediodía del domingo 8 de febrero, por lo que se espera un desplazamiento masivo de aficionados azulinos tal y como ya ocurrió la pasada campaña, cuando más de 1.000 xerecistas tomaron la localidad costasoleña en un partido que acabó con empate a un gol después de que los locales igualasen sobre la bocina el 0-1 que llevó la rúbrica de David Santisteban.

El Xerez CD afrontará el choque contra los esteponeros después de lidiar este próximo domingo en Chapín contra una UD Melilla que aterrizará en Jerez en puestos de descenso. La llegada de Javi Motos al banquillo norteafricano en la novena jornada no está dando los frutos esperados.

Los melillenses siguen en puestos de descenso a seis puntos de la salvación y a tres del play-out que marca el Xerez DFC. Con Motos en el banquillo, el Melilla sólo ha sumado dos victorias, ambas en el Álvarez Claro frente a Estepona (3-0) y Yeclano (0-0) y es el rey del empate (siete de los diez que atesora han sido con el nuevo entrenador); si bien la sangría de derrotas la ha cortado, sufriendo sólo tres en las once jornadas en las que lleva al frente del equipo: Águilas (3-1); Lorca (1-0) y Deportiva Minera (2-1).

Los xerecistas, tras caer en Lebrija frente al Antoniano, están poco menos que obligados a sumar de tres para seguir en la pelea por el ascenso directo, que ahora está a tres puntos y cuyo liderato ostenta el UCAM Murcia gracias a su victoria en Chapín frente al Xerez DFC y al tropiezo del Águilas en su estadio contra la Minera de Checa, que se llevó los tres puntos con un gol de Omar Perdomo.