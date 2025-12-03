El pasado llama a la puerta: los ex del UCAM Josete y Chacartegui buscan la victoria con el Xerez CD

UCAM y Xerez CD lucharán este sábado (12:00) en La Condomina por tres puntos vitales de cara a conservar intactas sus opciones de pelear por el play-off de ascenso, aunque los anfitriones llegan mucho más presionados -séptimos con 19 puntos por los 24 del Deportivo, cuarto- y con la necesidad de vencer para no complicar la situación de su técnico, Germán Crespo, cuestionado tras los últimos resultados adversos fuera de casa. Y la cita, que mide al mejor anfitrión y al mejor visitante, tendrá un componente emocional para dos jugadores vitales en los planes de Diego Galiano, aunque en las últimas semanas no ha podido contar con los dos a la vez por culpa de las lesiones. Josete Malagón y Chacartegui regresan a la que fue su casa durante dos temporadas (20/21 y 21/22), un club en el que dejaron huella, ya que fueron parte importante del ascenso a Primera RFEF hace dos ejercicios.

Josete sufrió una rotura en el recto anterior de la pierna derecha en el Nuevo Colombino frente al Recreativo de Huelva, desde entonces no ha podido jugar y esta semana aprieta el acelerador para volver esta semana y regresar a La Condomina y el lateral zurdo Chacartegui también ha sufrido problemas físicos -una fascitis plantar- y se había perdido los tres últimos encuentros hasta que reapareció la pasada jornada contra el Real Jaén.

El central cumple su segunda campaña en el Deportivo y ya sabe lo que es medirse a su exequipo vistiendo de azulino y ganar en las dos únicas ocasiones que ambas escuadras se han enfrentado a lo largo de su historia. El pasado curso, Deportivo y UCAM se midieron en la primera jornada de liga en Chapín y el triunfo se quedó en el Municipal (2-1) en un partido vibrante en el descuento. Era el estreno del cuadro azulino en la categoría, comenzó perdiendo con un gol de Urcelay de penalti, Iago Díaz empató al filo del descanso y Miguel Reina llevó el éxtasis a Chapín en el descuento. Josete entró justo en esos minutos por Charaf.

En la segunda vuelta, en el partido en tierras murcianas, en la jornada 18, el UCAM era líder y el Deportivo peleaba por entrar en play-off. El encuentro, disputado el 12 de enero de 2025, se presentaba tremendamente complicado y los de José Carlos Checa, con Josete en esta oportunidad como titular y jugando los 90 minutos, no lo tenían fácil. Rompieron los pronósticos y ganaron por 0-1 con una diana de otro exuniversitario en las filas xerecistas, Santisteban, acabando con la condición de invictos de los locales en su estadio.

Ambas escuadras solo se han visto las caras en esas dos ocasiones, pero además de Josete, Chacartegui y el goleador Santisteban otros siete jugadores con pasado xerecista pasaron por el UCAM. Abel Gómez, Amin, Chuma, Daviti (filial), Iván Aguilar, Javi Muñoz y Pineda.

Vuelta al trabajo y preocupación por el estado del Pedro Garrido

El Deportivo ha regresado este miércoles a los entrenamientos de cara al compromiso de este sábado y Diego Galiano se ha encontrado con la ya mencionada mejoría de Josete y con el mal estado en el que se encuentra el césped del Pedro Garrido, un escenario en el que cada vez se hace más complicado trabajar. El entrenador azulino recupera para Murcia a Adri Rodríguez, Ismael y Charaf tras cumplir sanción, pero seguirá contando con importantes ausencias por lesión. Ricky Castro y Jaime López están descartados y Leo y De la Lama son dudas.