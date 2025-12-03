El Xerez CD estará presente en la Supercopa de Arabia en calidad de invitado

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio un paso más para convertir la Supercopa de España, que se disputa en Arabia Saudí entre los próximos 7 y 11 de enero de 2026, en una fiesta del fútbol el pasado 25 de octubre y cursó una invitación para poder asistir a esta competición a los clubes masculinos y femeninos de Primera y Segunda División, así como a los de Primera, Segunda y Tercera Federación.

De esta forma, ampliaba el cupo de invitaciones de 46 a 77 clubes, con la intención de que las entidades profesionales que no hayan participado nunca en la competición vivan esta experiencia que ya disfrutaron algunos representantes de los clubes no profesionales en la edición anterior. Con ese paso pretenden la unión del fútbol de elite y el del barro con su presencia en las semifinales (Barcelona-Athletic de Bilbao y Real Madrid-Atlético de Madrid) y la final del torneo y a la vez celebrar reuniones de trabajo para exponer sus inquietudes respecto a las competiciones no profesionales.

Para acceder a una de las 77 invitaciones disponibles, la RFEF distribuyó un cuestionario que los clubes interesados debían cumplimentar y remitir a la Federación solicitando entrar en un sorteo que determinaría los elegidos. El Xerez CD no dudó en formalizar la instancia y ha sido uno de los agraciados. Uno de sus dirigentes estará en Yeda, según develó la cuenta de X @GolSinVAR. Junto al Deportivo también estarán, entre otros, clubes de Segunda RFEF como Águilas, Ebro, Terrassa, Tudelano, CD Coria, Unión Deportiva Logroñés, Numancia o Alcochano.

Juan Luis Gil, presidente del Deportivo, representará al club, y se ha mostrado muy satisfecho. "Recibimos la circular de la Federación y Juan Pedro 'El Pirata' se encargó de realizar todas las gestiones y de enviar el cuestionario solicitando entrar en el sorteo. Este año estamos de suerte, han sido muchas las buenas noticias que nos hemos llevado a todos los niveles, y esta ha sido una más. Es un orgullo representar al Xerez CD y darle visibilidad en una competición de este tipo y, además, compartir jornadas de trabajo con otros dirigentes del fútbol español. Será una experiencia muy positiva, que intentaré aprovechar".