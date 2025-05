Pedro Díaz: "Me da pena por el Xerez CD, Checa es muy buena persona y buen entrenador"

Pedro Díaz, técnico del Linares Deportivo, vio un partido "muy igualado" entre su equipo y el Xerez CD en el duelo de la última jornada en la que sólo el combinado de Checa se jugaba algo: la clasificación para la Copa RFEF, un premio menor después de estar toda la temporada luchando por meterse en el play-off de ascenso a Primera RFEF.

El Linares, un recién descendido de esa categoría, tampoco ha cumplido con las expectativas, sobre todo por una primera vuelta que acabó un punto por encima del descenso. La llegada de Pedro Díaz revitalizó al grupo, pero un bache en el tramo final le ha impedido pelear por el objetivo: "En el final de la segunda vuelta no hemos tenido esa ambición, lo hemos intentado pero no nos ha dado", comentaba el técnico, que sobre el encuentro resaltaba que "no nos jugábamos nada, era un partido porque había que jugarlo, las circunstancias eran complicadas, nos hemos levantado a las cinco de la mañana para venir... Ha sido igualado, ha habido ocasiones por las dos partes y es verdad que el Xerez ha acertado en la falta y en otra que ha fallado nuestro portero, que se la ha dado al delantero".

Aún así, el técnico explica que se siente "orgulloso" de su trabajo en la segunda vuelta: "Hemos hecho puntos de play-off, 27 puntos, nueve porterías a cero, el balance de goles estaba en -4 cuando llegué y hemos acabado en +6, con lo cual es para valorar todo eso; un equipo que estaba a un punto del descenso, no entrar en esa pelea es para valorar el trabajo de los jugadores, del trabajo que hemos hecho y contento". Y, sobre todo, si se compara con equipos como San Fernando y Balona, que han perdido la categoría: "Eso le da más mérito a lo que hemos hecho, equipos que te triplican el presupuesto y han descendido, es que hay que valorar todo eso y nosotros ni hemos entrado en esa pelea, no nos hemos visto en apuros"

Por arriba, el Juventud Torremolinos ha aprovechado la derrota de La Unión en La Línea para lograr el ascenso directo. Díaz califica el desenlace de "sorprendente, sobre todo La Unión, que es el equipo que más me ha gustado del que nos hemos enfrentado. La derrota del otro día le hizo mucho daño y en la última jornada no ha sabido competir y algo que tenía en no se cuántas jornadas se le ha escapado en la última, es difícil levantar un equipo para jugar un play-off después de que te pase es, pero tiene buen equipo y puede competir bien".

Y por último, comentaba que "me da pena un poco por el Xerez, Checa fue compañero mío, es amigo, es muy buena persona y muy buen entrenador y estar ahí todo el año y quedarse fuera al final... A mí sinceramente me habría gustado que hubiera entrado él".