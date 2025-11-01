Pedro Díaz, técnico del rival del Xerez CD: "Para mí es un ultimátum desde que llegué"

Pedro Díaz, técnico del Linares Deportivo, está muy cuestionado por un sector de la afición por los malos resultados, hasta el punto de que su puesto podría peligrar si no logra un triunfo ante un Xerez CD que atraviesa el mejor momento de confianza, de juego y de resultados, con tres triunfos consecutivos que han dejado a los de Diego Galiano a un sólo punto de la segunda posición.

El entrenador linarense llegó a su actual equipo precisamente tras la victoria de los xerecistas en el último partido de 2024, un 0-2 que le costó el puesto a Juan Antonio Milla. Díaz se hizo cargo del equipo, no logró clasificarlo para el play-off de ascenso, pero siguió en el cargo y ahora, después de tres derrotas seguidas, se juega el puesto.

El preparador del Linares, en un alarde de sinceridad, confesaba en la previa del encuentro que "para mí es un ultimátum cada día desde que llegué". El técnico talaverano, cuestionado por un sector de la afición por la racha de tres derrotas consecutivas, afronta el choque contra el Xerez CD con la necesidad de sumar y cambiar la imagen del equipo. "Queremos ganar y ganar en casa". Pedro Díaz apunta que lleva bien el debate sobre la situación del equipo. "Es mi trabajo y hay que lidiar con ello".

En ese sentido, explica que su equipo no estuvo a la altura ante el Lorca Deportiva, pero sí compitió ante el Yeclano Deportivo, "en un partido condicionado por una expulsión injusta, como así se ha demostrado y fallando un penalti", en referencia a la roja que vio Manny y que posteriormente le ha quitado el Juez de Competición tras alegaciones del club, por lo que sí podrá ser de la partida frente a los de Galiano.

Quien sí se pierde el choque es Hugo Díaz por acumulación de amonestaciones, se quejó de que "queremos ser el Barça de Guardiola con los recursos del Linares Deportivo en Segunda Federación y eso es muy difícil" y del Xerez CD destacó que querrán aprovechar las dudas en torno a las tres derrotas seguidas. La única duda por lesión es Diego Talaverón y advirtió. "El Linares Deportivo va a comerse el césped. No hemos bajado los brazos. Mi equipo siempre ha propuesto, contra equipos que estaban terceros o segundos, que se encerraban y nos cogían a la contra y nos acababan pegando. Ahora hay que ser inteligentes y saber a qué campos vas. El otro día en Yecla, que según algunos jugamos mal... ¿Alguien ha visto los partidos del Yeclano, que no ha recibido todavía un gol en su estadio? Balón largo, robar y correr... Hay que saber interpretar. Nadie valora nada y esto es muy complicado".