La plantilla del Xerez CD, “preocupada” por la situación, confía en competir

La plantilla del Xerez CD vive momentos de incertidumbre y de máxima preocupación. Los jugadores entrenaron ayer jueves -a las cinco de la tarde porque no hay otra hora libre- en Picadueñas con la mente puesta en el partido del domingo en el Antonio Barbadillo ante el Arcos, pero sin poder olvidar la grave situación en la que se encuentra la entidad. Saben que salir a competir en estos momentos es tremendamente complicado y así se lo explicó el pasado miércoles Gonzalo de Medinilla, abogado de AFE, en la reunión que mantuvieron.

Juan Carlos Gómez, técnico azulino, siempre le pone al mal tiempo buena cara y quiere mostrarse "optimista sí o sí, vamos a esperar hasta el último momento a ver qué sucede. No vale de nada adelantar acontecimientos, toca tener mucha tranquilidad y confiar en que todo se va a solucionar".

El preparador xerecista detalla que "antes del entrenamiento he hablado con los jugadores y hemos analizado un poco cómo está la situación. Les he comentado que deben estar tranquilos porque es algo que se escapa de nuestras manos. Han trabajado de forma fenomenal, ha hecho un entrenamiento impresionante, van a hacer este viernes y otro el sábado. Nosotros estamos centrados en la idea de competir el domingo en Arcos, no queda otra".

El cordobés, de todos modos, explica que "los momentos son duros y nada agradables, son cosas del fútbol. Desgraciadamente, en la misma situación que nos encontramos nosotros están también otros equipos de la categoría como el Écija".

Lo que sí tiene claro Gómez es que "si todo se soluciona de la mejor forma posible, que es lo que esperamos y deseamos, el grupo va a salir tremendamente reforzado y se va a hacer mucho más fuerte. Los problemas y las adversidades unen. Después de superar una situación límite, sales con los ánimos por las nubes y dispuesto a superar todas las adversidades que se te pongan por delante”.

Ilusionado, concluye: "He intentado aislar a los chicos de todo esto, los hay en la plantilla más veteranos que conocen bien lo que pasa pero a otros más jóvenes les ha pillado por sorpresa. Insisto, hay que tener calma y esperar a ver si se levanta el bloqueo federativo".