La plantilla del Xerez CD recibe la visita de AFE en el entrenamiento

La plantilla del Xerez CD recibió en el entrenamiento de ayer por la tarde en Picadueñas la visita de los abogados de AFE. El plazo para saldar todas las deudas pendientes que tiene el Deportivo para poder competir el domingo en Arcos finaliza mañana y los representantes jurídicos de la asociación mantuvieron un encuentro con los futbolistas para comentarles la situación y las consecuencias que tendría que la entidad no pagase.

Gonzalo de Medinilla, letrado de AFE, que se desplazó a Jerez para "hablar con los chicos y comentarles la situación", resalta que "ha sido una reunión informativa, en la que se han tratado temas jurídicos. Me han preguntado por todas las situaciones y les hemos asesorado sobre lo que puede pasar y lo que tendrían que hacer".

De Medinilla explica también que "estamos en contacto con el club y nos comentan que en las próximas horas van a realizar el ingreso con las cantidades pactadas. Esperamos que sea así y que todo se solucione de la mejor manera posible. Esto es una pesadilla, vaya temporada que llevamos con el Xerez. No entiendo cómo esperan hasta última hora. Esta situación no debería producirse porque los jugadores no lo merecen ni tampoco la afición, que hace un esfuerzo brutal".

El Xerez CD debe hacer frente a pagos por un importe superior a los cien mil euros para desbloquear los derechos federativos y poder tramitar las licencias tanto de los técnicos como de los futbolistas antes de las tres de la tarde de mañana.

Las deudas engloban a técnicos, jugadores y a la propia Federación, producto de las multas acumuladas el pasado curso por no presentar licencia de entrenador.

En el caso de no pagar, el club no podría tramitar las licencias y se vería abocado al descenso y no podría recuperar la plaza en Tercera hasta no saldar todas las cantidades pendientes.