La plantilla del Xerez CD cierra filas y respalda a Checa

Jerez/El Xerez CD cayó eliminado de la Copa del Rey en la primera eliminatoria disputada este miércoles en Chapín frente al Ceuta (1-0) . Un gol de Aquino a los seis minutos, después de un fallo defensivo de Ramón en un arranque de partido muy malo del equipo, dejó a los azulinos sin el sueño de seguir adelante y tener la posibilidad de enfrentarse a un Primera División. De todos modos, el encuentro significó una pequeña bocanada de aire fresco para una plantilla que atraviesa un mal momento en liga, que ha colocado al técnico José Carlos Checa en el disparadero y ha conducido al Deportivo de ser líder a colocarse en la zona baja.

Tras la cita, el portero Santos y el lateral Ramón García, este último a petición propia, comparecieron en sala de prensa y ambos fueron la voz de sus compañeros. Lamentaron la derrota, resaltaron que el grupo está "a muerte con el cuerpo técnico" y manifiestan que salen reforzados de este enfrentamiento pese a la derrota.

El meta detalló que "al principio nos costó un poco, la diferencia de categoría se notó en los diez primeros minutos, pero a partir del gol se nos quitaron los nervios y las dudas y fuimos capaces de dominar al Ceuta, que es un equipazo. En la segunda parte, tuvimos oportunidades para haber empatado y ellos sólo esperaban una contra. Luego, la expulsión de Gio nos mató, pero el equipo dio la cara. Hicimos un buen partido y estamos contentos, es la línea a seguir".

Por su parte, el defensa subrayó: "Como ha comentado mi compañero, es para quitarse el sombrero con el equipo y he querido salir a hablar para pedir disculpas, esto es un deporte de errores, fallan los mejores del mundo, hasta Messi y Cristiano, y en este tipo de competición aún son más importantes, aunque no son justificables. Quería salir a la palestra para proteger a mis compañeros, a la directiva y a todo el cuerpo técnico porque últimamente hay un runrún que no me gusta nada. Quiero recalcar que el equipo va a muerte con ellos. Luego, tuvimos ocasiones que si las hubiésemos metido, igual nadie se acuerda de ese error, pero no fue así. Quería dar la cara porque me duele como al que más este escudo, llevo muchos años aquí y quería pedir disculpas por el fallo a la afición y a todo el club".

Santos achacó el mal inicio del partido a "la Copa, pero también a la racha negativa que llegamos, llevamos ya cinco jornadas en las que no conseguimos la victoria y esas pequeñas dudas nos perjudicaron, pero luego ya el equipo despertó tras el gol. Al final, se pudo ver, no parecía un partido de un Primera RFEF contra un Segunda RFEF, éramos dos buenos equipos peleando por ganar" y el lateral diestro aclaró: "Estamos en una racha en la que nos penalizan muchos los errores nuestros o los aciertos del rival. El otro día en San Fernando te meten un gol de falta por la escuadra y ante eso no puedes hacer nada, tuvimos otra de David que paró el portero. Ahora, encadenamos varias jornadas en las que con el culo te la meten y antes no. Esto era un premio para los del año pasado, lo hemos disfrutado y espero que la gente se haya ido contenta".

El cancerbero ya quiere centrarse en el partido del domingo (18:00) ante el Águilas en Chapín y en ese sentido, resalta: "Salimos muy reforzados, nos hemos dado cuenta de la forma en la que jugamos, entrenamos muy bien, estamos unidos, a muerte con el míster y nos ha venido bien porque hicimos un juego bonito y con ocasiones y el domingo vamos a ir a por el partido y se verá lo mismo".

El almeriense recalcó que "repito lo anterior, pero es que vamos a muerte. Somos una auténtica piña, vamos todos a una, igual que el año pasado. Aceptamos las críticas porque es un deporte en el que se puede opinar, pero hay que estar en las buenas, en las malas y en las peores. Empezamos muy bien y esto es muy complicado, hay equipos con mucho presupuesto. Tenemos que ir poco a poco e ir sumando, estar todos en el mismo barco. Se oyen y se leen cosas por ahí que desestabilizan y hay que ir a una".

La tragedia que vive Valencia tras la DANA también fue analizada por ambos jugadores, que lo tienen claro: "Nos perjudica a todos. Todas las noticias y las imágenes que se ven son muy fuertes. Valencia y España estamos pasando por un momento complicado porque nos afecta a todos. El fútbol es lo más importante de lo menos importante, pero no tiene valor ninguno. Lo importante es la vida de las personas y el sacrificio que están haciendo para sobrevivir. La prioridad es ayudarles en todo lo que podamos".