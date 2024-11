El Xerez CD dice adiós al sueño de la Copa ante el Ceuta (0-1)

Jerez/No pudo ser. Adiós al sueño de la Copa del Rey. Un combativo Xerez CD ha plantado cara a un buen Ceuta, que se ha mostrado firme en defensa y que ha sabido tirar de experiencia para rentabilizar al máximo el gol de Aquino a los seis minutos de partido tras un grave error de Ramón García. Los azulinos comenzaron muy mal, fueron de menos a más, se crecieron en el segundo acto y lo intentaron de todas las maneras posibles, pero no encontraron el camino de gol y eso les penalizó, como les está sucediendo en la liga.

Checa apostó para la cita copera por un once inédito, totalmente diferente a los que ha utilizado en liga, con futbolistas con pocos minutos y que casi nunca coinciden sobre el verde y también salió con defensa de tres y una apuesta excesivamente arriesgada ante un rival de superior categoría, con calidad, que se encuentra cómodo en este tipo de escenarios tanto por sus dimensiones como por la forma de concebir el fútbol José Juan Romero, que salió a sentenciar cuanto antes. La portería fue para Santos, con una zaga integrada por Ramón, Josete y Geovanni, 'castigado' en San Fernando, con Iago y Sergio López abiertos en banda. La sala de máquinas la ocuparon Adri y David García, y Armengol, Misffut y Diego arriba.

Aquino es abrazado por sus compañeros tras anotar el 0-1. / Manuel Aranda

Aquino marca territorio (0-1)

El encuentro era un premio para el Deportivo tras proclamarse campeón del Grupo X de Tercera RFEF, pero fue un castigo de salida. El cuadro caballa asumió el control de las operaciones y Aquino, de cabeza, estuvo a punto de abrir la lata cuando no se había cumplido el primer minuto de juego. Y con un cuadro azulino inseguro lo normal es que el rival le hiciese daño. Un error de Ramón en la salida de balón con un balón atrás lo aprovechó a la perfección otra vez Aquino ante Santos. El delantero enchufó la segunda que tuvo. 0-1. Minuto 6.

Vallejo se adelanta a Diego Domínguez para evitar su remate en el área pequeña. / Manuel Aranda

El Xerez CD se estira

Con el gol en contra, al Deportivo le tocaba recomponerse y realizar un gran esfuerzo para hacer daño a un Ceuta cómodo, pero que mostraba también sus debilidades en la medular. Los azulinos tirando de contras, garra y fe intentaban estirarse. Misffut lo intentó con un centro fácil para el portero (10') y en el 13', Diego Domínguez no llegó a un balón que recogió Iago después de una buena acción de Sergio López. Luego, Armengol también probó fortuna con un disparo desde la frontal que se le marchó desviado (17').

La grada empujaba, lo protestaba todo y el equipo de Checa también comenzaba a darse cuenta de que podía hacer daño a un Ceuta que en ataque también perdonaba. Taufek, casi en el punto de penalti, mandó fuera un balón claro tras una falta botada por Blesa (20') y la réplica la puso Armengol a su manera, con un remate extraño.

Armengol es agarrado por Delgado. / Manuel Aranda

Minutos intensos y Santos, de portero

El crono avanzaba y el Ceuta ya no dominaba tanto como al pricinpio, pero sus acciones eran dinamita pura. Los xerecistas empujaban y creaban más peligro, pero no encontraban el camino del gol. Aún así, en el 34', otra vez Taufek llevó el susto a la grada con otro remate de cabeza en el segundo palo, que detiene Santos primero y que despeja Geovanni después. El encuentro era entretenido. Y justo después (39') una bonita pared entre Cristian y Blesa termina con un paradón de Santos. El 0-2 no llegó de milagro. Santos estaba desatado y volvió a lucirse justo después (41') para desviar otro gran lanzamiento de Taufek, una pesadilla. Y antes de que los jugadores enfilaran el túnel de vestuarios, perdonó el Xerez CD con una acción que Misffut no resuelve ni Diego llega.

David García tuvo una buena oportunidad en el segundo acto y se lamenta tras fallarla. / Manuel Aranda

Del Río por Iago y cambio de dibujo

En el descanso, Checa dejó en la caseta a Iago Díaz y se decantó por Del Río, que ocupó el lateral izquierdo, Sergio pasó a la banda derecha, Armegol a la izquierda y Misffut y Diego se quedaron como jugadores más adelantados. El Deportivo salió eléctrico y con ganas. Muy enchufado, un buen centro de Del Río no lo llega a rematar Diego porque Yago se adelanta (47'). Del Río le dio otro aire a la banda izquierda y otro buen servicio del sevillano lo remató forzado David García pegado al palo.

La grada empujaba, el Deportivo se lo creía y al Ceuta le tocaba atarse los machos y sufrir. Checa hizo un doble cambio -Satisteban y Charaf por Diego y Misffut- y José Juan no quería problemas y apostó por retirar a tres jugadores de una tacada, aunque justo después se lesionó Cristian y tuvo que dejar el campo en camilla . Los minutos perdidos y el parón no beneficiaban al Deportivo, que estaba mucho más enchufado que su rival. De hecho, el Ceuta, en el 69', mandó un balón al larguero en una falta lateral. Carlos Hernández le pegó con todo y su tiro superó a Santos, pero se estrelló en el travesaño.

Vallejo se tiró valiente a los pies de Sergio y necesitó asistencia. / Manuel Aranda

Vallejo se luce

El Deportivo se volcó, pero le faltaba pólvora, aunque el meta Vallejo fue el protagonista en una doble oportunidad azulina, primero tirándose a los pies de Sergio López y luego para rechazar un trallazo de Nané y la grada y los azulinos reclamaro penalti sobre Santisteban. El partido tenía color azulino, el equipo era otro y hacía sufrir a todo un gran equipo de Primera RFEF. Al choque no le faltaba de nada. Y el exceso de ganas llevó a Geovanni a realizar una fea entrada pegado a la banda izquierda a Fran Delgado que el colegiado consideró tarjeta roja (90'). Ya el marcador no se iba a mover y el mal inicio pasaba factura a los de Checa.