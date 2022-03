El play-off del Xerez CD pasa por Chapín

La temporada regular en el Grupo X de la Tercera RFEF encara la recta final con la lucha por el play-off de ascenso y los descensos en juego. El Recreativo de Huelva tiene este fin de semana su primera oportunidad para ser equipo de Segunda RFEF aunque no depende de sí mismo, ya que los de Alberto Gallego tienen que ganar en Pozoblanco y esperar que el Utrera pierda con el Puente Genil. Por descontado, el Decano, que ha sido el más regular con diferencia, logrará su objetivo esta semana o la próxima.

Los equipos que actualmente ocupan play-off de ascenso (Utrera, Ciudad de Lucena, Córdoba B y Xerez CD) están muy bien posicionados, aunque en las seis jornadas que quedan -cinco para Utrera y Córdoba B- hay enfrentamientos directos que pueden decantar la balanza de uno u otro lado. A pesar de que el XCD, ahora mismo quinto, aventaja en 6 y 8 puntos a Gerena y Puente Genil respectivamente, éstos todavía tienen opciones matemáticas de entrar.

El Utrera lo tiene prácticamente hecho como segundo clasificado. Los de Francisco José Cordero 'Rubio' tienen 59 puntos, aventajan en 8 puntos al Ciudad de Lucena -tercero- y le saca 17 al Gerena. Una victoria este fin de semana en Puente Genil le daría la clasificación matemática para el play-off, aunque todavía necesitaría alguna jornada más para terminar de certificar su segunda plaza.

Lucha por la tercera posición

La pugna por la tercera plaza se presenta encarnizada con tres equipos aspirantes: Ciudad de Lucena, Córdoba B y Xerez CD. Los lucentinos tienen 51 puntos, uno menos el filial blanquiverde -con un partido más- y el Deportivo 48, que le tiene ganado el golaveraje a ambos, dato importante en una liga tan apretada que se puede decidir por cualquier detalle.

Como aspirantes se encuentran Gerena (42 puntos) y Puente Genil (40), quizá algo lejos pero no descartados. Los sevillanos tienen enfrentamientos directos con Ciudad de Lucena y Xerez CD y un calendario con equipos que se están jugando el descenso: Rota, Antoniano y Cabecense, además de un Conil que ya está salvado. Los pontanos, por su parte, deben medirse a Utrera (este fin de semana), Ciudad de Lucena y Xerez CD en la última jornada y también a Ceuta B, Rota y Antoniano.

El Deportivo lo tiene en su mano

El Xerez CD, que afronta ahora dos partidos consecutivos en casa contra Antoniano y Cabecense, tiene además otros dos compromisos como local contra Gerena y Puente Genil, además de las salidas a Conil y Sevilla C. Los números dicen que si los de Fajardo amarran los partidos en casa, serán equipo de play-off sin depender de otros resultados.

Pero el Deportivo mira incluso más arriba y no renuncia a la tercera posición. Pese a caer a la quinta plaza este pasado fin de semana tras el empate en Rota, los azulinos tienen a dos puntos al Córdoba B con un partido menos y a tres al Ciudad de Lucena, al que le tiene ganada la diferencia particular de goles. Los cordobeses tienen un calendario quizá algo más suave aunque este fin de semana se miden al Gerena. Luego jugarán contra Sevilla C, Puente Genil, Los Barrios, Pozoblanco y Cartaya. Mientras, al filial califa le quedan Cartaya, Cabecense, Recreativo, Tomares y Utrera.

Los gestores del club azulino son conscientes de la importancia de estos dos próximos partidos en Chapín, ya que en caso de triunfo se despejaría mucho el camino hacia el play-off, y por eso han puesto en marcha una promoción para que los aficionados que no sean socios asistan al Municipal. De este modo, ver al Antoniano y al Cabecense costará 15 euros, una promoción válida hasta el viernes, ya que el día de los partidos las entradas costarán 10 euros. Los interesados pueden pasar en horario de oficina por la sede del club.

Las últimas seis jornadas

Jornada 29

Puente Genil - Utrera

Gerena - Ciudad de Lucena

Cartaya - Córdoba B

Xerez CD - Antoniano

Jornada 30

Utrera - Los Barrios

Ciudad de Lucena - Sevilla C

Xerez CD - Cabecense

Rota - Gerena

Ceuta B - Puente Genil

Córdoba B - Descansa

Jornada 31

Pozoblanco - Utrera

Puente Genil - Ciudad de Lucena

Cabecense - Córdoba B

Conil - Xerez CD

Gerena - Antoniano

Jornada 32

Utrera - Cartaya

Ciudad de Lucena - Los Barrios

Recreativo - Córdoba B

Xerez CD - Gerena

Rota - Puente Genil

Jornada 33

Pozoblanco - Ciudad de Lucena

Córdoba B - Tomares

Sevilla C - Xerez CD

Gerena - Conil

Puente Genil - Antoniano

Utrera - Descansa

Jornada 34

Utrera - Córdoba B

Ciudad de Lucena - Cartaya

Xerez CD - Puente Genil

Cabecense - Gerena

Formato de ascenso

Hay que recordar que el play-off de ascenso lo juegan los equipos clasificados entre la segunda y la quinta plaza. Según las Bases de Competición, el play-off consta de dos fases de tres eliminatorias. Las dos primeras se tienen que jugar en una sede única que aún está por determinar, a partido único entre el segundo y el quinto clasificado y el tercero contra el cuarto. En caso de empate se disputaría una prórroga de 30 minutos y si prosiguiese la igualada se clasificarían los equipos mejores clasificados en la competición regular, de ahí la importancia de quedar segundo o tercero en liga.

La Final por el ascenso se desarrollará mediante el sistema de eliminatorias, a partido único, entre los 18 vencedores de la segunda eliminatoria, en las que los encuentros se determinarán mediante sorteo, enfrentando a los que hubiesen obtenido mejor clasificación contra los que hubiesen obtenido peor. Los partidos tendrán lugar en la sede designada por la Junta Directiva de la RFEF.

En caso de empate a la conclusión de los 90 minutos, se disputará una prórroga de dos partes de 15 minutos cada una y, si prosiguiese el empate al término de la misma, se proclamará vencedor al equipo que hubiese obtenido mejor posición en la fase regular. Y en el caso en el que se enfrenten dos equipos que hubiesen quedados clasificados en la misma posición, si prosiguiese el empate al término de la prórroga, se procederá al lanzamiento de penaltis, ascendiendo a Segunda RFEF el ganador.