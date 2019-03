La portería del Xerez CD, en manos de 'Lut'

La salida de Fran Sánchez del Xerez CD deja la portería en manos del jovencísimo Alejandro Lutzardo, un tinerfeño de 19 años que llegó a la entidad el pasado mes de noviembre para cubrir la plaza que había dejado libre Jairo.

Tanto Juan Pedro como Nene Montero confiaron en el portero utrerano, único xerecista que ha jugado todos los partidos y todos los minutos. Ahora, le toca el turno a 'Lut', como le llaman todos, que se va a convertir en el azulino más joven que debuta en el equipo esta campaña. Se estrenará el domingo ante el líder Utrera en La Granja el mismo día que Antonio Calle, aunque el técnico tendrá que estar en la grada.

Hasta el momento, el xerecista más joven en estrenarse como titular en el Deportivo era el defensa Raúl Fernández, el último fichaje azulino que llegó de la mano de Nene Montero, con 20 años. Precisamente el técnico malagueño también apostó de inicio ante el Coria en La Granja por el extremo Luis Soto, de Afición Xerecista, con 21.

Lutzardo se muestra "satisfecho por la oportunidad, estoy contento, con ilusión y muchas ganas de aportar mi granito de arena al equipo, lo daré todo para demostrar que si el club apostó por mí fue por algo. Mi familia también se ha llevado una gran alegría, mi padre se ha venido ya desde Tenerife para verme debutar, eso me ha dado mucha fuerza, es un apoyo importante para mí".

El azulino también lamenta que la titularidad le llegue "por todo lo que ha pasado con Fran. El fútbol es así, tiene estas cosas. He aprendido mucho de él, aprendía con verle entrenar a diario, y me ha ayudado bastante, lo mismo que Eli, que siempre está encima intentado que mejore. El nuevo entrenador también me está dando mucha caña en estos días, no para".

Se estrenará ante el Utrera pero no le asusta la responsabilidad. "Es el líder, tiene muy buenos números y es un rival importante pero no le tememos a nadie, hemos demostrado que podemos competir ante cualquier equipo. En la primera vuelta, perdimos pero el resultado fue engañoso, el último gol ya llegó al final y después de un penalti raro. Personalmente, me motiva enfrentarme a ellos. Le vamos a plantar cara, queremos dar una alegría a la afición".

Calle lleva pocos días al frente del Xerez CD, ha perdido a jugadores importantes y no lo va a tener fácil. El mensaje que ha transmitido al vestuario es de tranquilidad. "Nos ha comentado que juguemos como sabemos hacerlo, que toquemos la pelota y que seamos intensos. A ver si nos sale todo bien".