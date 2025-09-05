Esta es la primera lista de convocados de Diego Galiano para el debut liguero del Xerez CD en Puente Genil

Se acabaron las probaturas y una pretemporada que se ha hecho larga. Cuatro meses después, al fin se levanta el telón del curso de esta Segunda RFEF en el que el Xerez CD tiene puestas muchas esperanzas de poder disputar el play-off de ascenso, del que se quedó en puertas el pasado ejercicio. El club ha dado un paso adelante, remodelando en gran parte la plantilla. Son pocos los que continúan de la campaña anterior y han aterrizado en la ciudad 16 caras nuevas para intentar el salto de categoría. Y todos bajo la dirección de Diego Galiano, que llega avalado por sus tres temporadas y media en el Atlético Antoniano, al que salvó del descenso a División de Honor Andaluza, lo hizo campeón del Grupo X de Tercera y lo ha consolidado en Segunda RFEF, llegando a disputar el curso pasado el play-off de ascenso.

El técnico guadalcacileño quiere desterrar ese mito que dice que nadie es profeta en su tierra, está muy ilusionado con el proyecto y, aunque con los pies en el suelo, no esconde que las aspiraciones son altas, aunque siempre pensando en el partido más inmediato. Es lo que le ha funcionado hasta ahora y es de ideas fijas.

Tras una pretemporada con altos y bajos, al Xerez CD le llega el debut en casa de un recién ascendido como es el Puente Genil, campeón del Grupo X la pasada temporada de la mano de Álvaro Cejudo. Los xerecistas guardan muy malos recuerdos del Polinario, pero como comentaba el técnico en la previa, “el pasado no se puede cambiar” y la idea es ir con “mentalidad positiva, porque las ideas negativas se atraen”.

Diego Galiano ha dejado fuera de la lista a Josete, lesionado, y De la Lama y Mancheño. / Eduardo Rabaneda

El técnico ha facilitado su primera lista de convocados, en la que no entran Josete, con molestias musculares desde hace unos días, así como Manu de la Lama y Mancheño, estos por decisión técnica. De este modo, la convocatoria de 20 futbolistas está formada por los guardametas Ángel de la Calzada y Santos; además de Ricky, Guille Campos, Chacartegui, Moi, Adri Rodríguez, Ismael Gutiérrez, Franco Jr., Zelu, Nané, Charaf, Mati Castillo, Jaime López, Javi Rodríguez, Leo Vázquez, Hugo Díaz, Jaime Fuentes, Moussa y Bless.

En cuanto al primer once inicial, Galiano ha ido alternando durante toda la pretemporada -que para eso está- aunque la portería, de inicio, parece que será para De la Calzada. La línea defensiva parece clara con Ricky y Chacartegui en los laterales y Moi y Guille Campos en el centro. En la medular, Ismael Gutiérrez -recuperado de sus molestias aunque no al 100%- está llamado a liderar al equipo con permiso de Adri, acompañado por Charaf -pichichi de la pretemporada- y Jaime López; las bandas, en principio para Javi Rodríguez en la derecha y Zelu, Franco o Mati en la izquierda; y arriba Nané, la voz de la experiencia, o Moussa, una de las sorpresas por su buen desempeño en los partidos amistosos.