El efecto Diego Galiano contra la maldición del Xerez CD en el Polinario

Algunas de las páginas más negras de las últimas temporadas las ha sufrido el Xerez CD en el Manuel Polinario de Puente Genil, escenario este sábado del estreno liguero de los azulinos en su segunda campaña consecutiva en Segunda RFEF, donde parten con la vitola de ser uno de los favoritos a pelear por el play-off de ascenso.

Algunos dirán que cuanto antes mejor pasar por el 'dentista' de un campo que está maldito para el xerecismo: una sóla victoria, en la campaña 18-19 con Nene Montero en el banquilo y goles de Naranjo y Pedro Carrión (1-2) y una buena ristra de decepciones, la mayor sin duda el batacazo de la 20/21 cuando el XCD se presentaba en tierras pontanas jugándose el ascenso directo a Segunda RFEF y caía goleado (4-1) ante un millar de aficionados xerecistas a los que el camino de vuelta se les hizo eterno. Aquella fue la derrota más cruel y sonada, pero no la úinica: en la 21/22, los azulinos entrenados por Emilio Fajardo caían 3-1 y hace dos campañas el de Checa también sucumbía 3-2 tras una primera parte lamentable.

En el otro lado de la balanza, se presenta el efecto Diego Galiano. El técnico de Guadalcacín está invicto en el Polinario. Las dos ocasiones que ha visitado el campo cordobés con el Atlético Antoniano ha obtenido buenos resultados: una victoria y un empate. Galiano se hizo cargo del club sevillano a mitad de la temporada 21/22 cogiéndolo en puestos de descenso y salvándolo en un gran final de campaña. A su paso por el Polinario, el Antoniano se llevaba el triunfo gracias a un solitario tanto de Ángel a los 64 minutos de partido.

La temporada siguiente fue la de consagración para los lebrijanos, que acabaron ascendiendo a Segunda RFEF como campeones del Grupo X de Tercera. En la segunda y hasta ahora última visita de Galiano a Puente Genil, su equipo rascaba un importante punto después de marchar 2-0 abajo en el marcador. Ángel, de nuevo, firmó los dos tantos del Antoniano, el último sobre la bocina.

Hay otro antecedente más, en este caso como local en Lebrija, encuentro igualmente de la campaña 22/23 que supuso tres puntos para el equipo del técnico jerezano, goleando por tres goles a uno remontando el 0-1 de Amin con las dianas del exxerecista Óscar Jiménez y el doblete de Benito.