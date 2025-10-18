Recre-Xerez CD: el Nuevo Colombino acoge un clásico de altura y con mucho en juego

Recreativo y Xerez CD se citan este domingo (12:00) en el Nuevo Colombino en un clásico del fútbol andaluz en la séptima jornada del Grupo 4 de Segunda RFEF. Parece que fue ayer, pero hace ya más de dos décadas que ambos clubes destacaban en Segunda A y luchaban por acceder a la máxima categoría del fútbol español. Los dos alcanzaron la gloria, cada uno a su manera y en diferentes etapas, los dos han pasado por situaciones críticas y ahora militan en una categoría que por masa social no les pertenece.

El encuentro ha despertado una gran expectación y ningún aficionado quiere perderse un partido de rivalidad máxima y que promete. Más de mil xerecistas arroparán al Deportivo y la parroquia local, aunque no está del todo contenta con el rendimiento de los suyos a pesar de estar en play-off, también acudirá a la llamada del club y de los jugadores para animarles, por algo es la entidad con más socios en toda la historia de Segunda RFEF con más de trece mil, una cifra que no alcanzan muchos equipos de Primera División.

La pelota dictará sentencia. El Recre es cuarto, con los mismos once puntos que Deportiva Minera, que es tercera, Jaén y Águilas que marchan por detrás, sólo tres menos que el Deportivo y en casa ha dejado escapar ya cuatro, ya que perdió ante el Salerm Puente Genil en la primera jornada de liga, luego empató con el Linares y le ganó con sufrimiento al Lorca por 2-1. La pasada jornada empató ante la Minera a uno jugando en superioridad y eso no agradó demasiado a sus seguidores. El Deportivo, que es décimo con ocho puntos, afronta la salida con ilusión, pero también le está costando muchísimo sacar los encuentros adelante y en Huelva tiene un reto mayúsculo. Tiene una gran oportunidad de dar un golpe sobre la mesa para demostrar que su potencial es sólido y puede optar a todo. Galiano se ha mostrado ilusionado y claro en la previa: "No podemos salir con complejo de inferioridad, hay que salir a ganar".

Ninguno de los dos conjuntos han ganado todavía dos encuentros seguidos y los dos entrenadores, Morilla y Galiano, se fijan eso reto. Para lograrlo, el Xerez CD cuenta con la baja del delantero Moussa Sissokho, en tierra por decisión técnica se han quedado Mancheño y Manu de la Lama y son altas Ricky Castro, una vez cumplido el partido de sanción que le cayó por su expulsión en Melilla hace dos jornadas por doble amarilla, y Zelu, que la pasada temporada militó en el club albiazul y que ha dejado atrás sus problemas musculares. Mati Castillo y Franco, que acabaron tocados el choque frente al Almería B el domingo, también están aptos. El Decano, por primera vez en toda la temporada, cuenta con todos sus futbolistas disponibles.

Novedades

En cuanto los onces, los dos técnicos se guardan sus cartas. Diego Galiano suele realizar pocas variantes, aunque la pasada semana realizó cuatro tras el empate en Melilla. De cara a este compriso, tras la victoria en Chapín ante el filial del Almería, es probable que haga menos, aunque sí lo retocará. Ricky tiene muchas opciones de regresar al lateral derecho y Zelu puede entrar por Franco, pero ocupando la banda izquierda con Mati Castillo en la derecha. El resto de jugadores pueden ser los mismos. De la Calzada estará en la portería y la defensa deber ser la habitual, con Ricky, Moi, Josete y Chacartegui. Adri e Ismael, en la medular y Jaime López de enganche. El cuadro onubense podría salir con Jero Lario en la portería, Álex Carrasco, Bonaque, José Carlos y Alberto López en defensa, Álex Bernal, Iván Romero en la medular, con Paolo, Antonio Domínguez y Antonio Arcos por delante y el goleador Caye Quintana como referente.

El partido será arbitrado por el canario de 25 años Alejandro Tomé, que no ha pitado nunca a los locales y en dos ocasiones a los azulinos el pasado curso, con triunfo contra La Unión por 0-1 y empate en Chapín frente al Don Benito (2-2) en una tarde en la que dijo adiós prácticamente al play-off de ascenso a Primera Federación.