Un Linares en crisis espera al Xerez CD en Linajeros

El Xerez CD, tras su gran triunfo frente a la Minera este domingo en Chapín con un gol de Charaf ante más de diez mil personas, regresa este miércoles al trabajo en el Pedro Garrido con la mente puesta ya en su importante cita de este domingo (12:00) en Linarejos con el Linares Deportivo, una escuadra en plena crisis, que encadena tres derrotas consecutivas y que afronta el choque con su entrenador Pedro Díaz en el punto de mira, ya que está en play-out. Por contra, los azulinos encaran la cita en su mejor momento, curiosamente después de tres victorias seguidas, ante Almería B, Recreativo de Huelva y Deportiva Minera, que le acercan al play-off con catorce puntos.

La máxima preocupación para Diego Galiano, que suma cuatro partidos sin perder, ya que a los tres triunfos hay que unir el empate contra el Melilla, de cara a ese partido es el estado del centrocampista Adri Rodríguez, que sintió un pinchazo en el cuádriceps de la pierna derecha y pidió el cambio en el compromiso frente a la Minera. En principio, sólo tiene una contractura, pero no llega al domingo y será baja. Por contra, el extremo Franco, que se perdió el choque contra los de Checa por problemas musculares, los ha superado y, si todo marcha con normalidad, será alta. Josete Malagón también sigue su plan de recuperación tras la rotura muscular en el recto anterior de la pierna derecha que se produjo en Huelva y que le mantendrá al menos dos meses fuera de juego.

El Linares, caída en picado

Las cosas no marchan tan bien en el Linares, un conjunto llamado a pelear por el salto de categoría en el que a día de hoy se cuestiona todo, ya que los resultados no llegan. Sus tropiezos seguidos ante Yeclano (1-0) el sábado, Lorca (1-3) y 3-1 contra La Unión, han hecho saltar las alarmas. El domingo, además, será baja el lateral Manny, expulsado por doble amarilla en una cita en la que los azules se mostraron nulos en ataque y hasta fallaron un penalti lanzado por Fuentes en los últimos minutos.

Joao Paulo, en uno de sus encuentros con el Linares esta temporada. / Linares Deportivo

La plantilla de Pedo Díaz

El Linares ha renovado totalmente su plantilla, ya que cuenta hasta con 18 caras nuevas, entre las que figuran dos futbolistas a los que conoce a la perfección Diego Galiano, el centrocampista Joao Paulo y el meta Diego Barrios, jugadores a los que dirigió en el Antoniano y que fueron piezas clave en el éxito de la escuadra lebrijana, que alcanzó el play-off de ascenso a Primera RFEF, puesto que fueron titulares indiscutibles y lo jugaron casi todo. En el caso del medio, además, fue su entrenador en el Guadalcacín, equipo con el que debutó en España para luego dar el salto al Ciudad de Lucena, Xerez DFC, equipo en el que estuvo únicamente media temporada, El Palo y, por último el equipo hispalense.

Otro de los fichajes importantes y que llegó a última hora es el ariete Jack Harper, delantero con experiencia que la pasada temporada jugó en la Balona y que en verano estuvo en la agenda de Miguel Ángel Rondán para el ataque xerecista.

El segundo portero de los jiennenses, hasta ahora Diego Barrios sólo se ha perdido un partido, es Ángel Hernández, y en la defensa cuenta para el lateral derecho con Luis Aguado y Víctor López y para el izquierdo con Manny y Álvaro Sierra, mientras que sus centrales son Fran Lara, Rafael Ortiz, Carlos Becken y Edu de la Casa. En la medular, junto a Joao Paulo, están Alberto Fuentes, Juan Carlos Menudo, Pedro Peña, Hugo Aranda e Isra García. Sus extremos son Isra Cano, Caramelo, Velázquez, Michael Conejero y Mario Erazo y sus delanteros, al margen de Harper, el veterano Hugo Díaz -tiene ya 37 años- y Talaverón.

Las entradas

La afición del Deportivo está volcada e ilusionada con su equipo después de los últimos resultados. A Huelva se desplazaron más de mil seguidores, pero a Linares va a ser muy diferente, tanto que casi todos se van a tener que conformar con seguir el encuentro por televisión. El estadio está sufriendo una renovación profunda y el último paso dado fue la demolición del 'fondo marcador', en el que normalmente se ubicaban los aficionados visitantes. La intención al inicio de liga era colocar una grada supletoria, pero debe tener el visto bueno del Ayuntamiento y tener en cuenta la seguridad.

Los dirigentes xerecistas están en conversaciones con los del Linares, que entienden la alta demanda, pero no pueden ceder un número alto de localidades y se encuentran a la espera de obtener el informe de seguridad para comunicar al Xerez CD las entradas que pueden conceder.