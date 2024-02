El sueño de Francisco Zuasti, brand manager del Xerez CD

Francisco Zuasti es xerecista de cuna y desde hace unas semanas se ha convertido en brand manager del Xerez CD. El empresario jerezano, que además es uno de los patrocinadores importantes de la entidad -el logo de Tododisca aparece en las camisetas-, llega cargado de ilusión, con ganas de trabajar, con muchos proyectos interesantes a nivel de marketing y un gran sueño como buen aficionado, el ascenso a Segunda RFEF para que el club dé un paso más en su estabilidad tanto deportiva como institucional.

Zuasti explica que "hace tiempo que les estaba ayudando con algunas ideas y estaba haciendo un poco de enlace entre la afición y la directiva, así que cuando me propusieron el cargo no me negué. Los dirigentes tienen mucho trabajo y todas las ayudas son pocas, el proyecto es muy bonito".

Una de sus primeras decisiones fue abrir Preferencia y cerrar Fondo Sur para que "todos los aficionados tengan la posibilidad de ver el fútbol cómodamente. Hay que fomentar la asistencia, pero no a cualquier precio. Las promociones de dos entradas a cinco euros están muy bien, pero los jugadores tienen que cobrar y los gastos hay que cubrirlos. Los seguidores que quieran ver al Xerez van a pagar lo que sea, así que lo importante es mejorar las condiciones del espectador. La medida fue muy bien recibida ante el Córdoba B, en el campo hubo más de cinco mil espectadores y a ver qué tal se nos da este domingo ante el Cabecense".

Bajo su punto de vista, este partido ante el cuadro sevillano "es mucho más importante de lo que parece y no valen confianzas. Después del empate en Ceuta he notado a la gente un poco desanimada porque nos hemos puesto segundos y no pasa nada. Estamos a dos puntos del Ciudad de Lucena y nuestro objetivo sigue siendo el mismo, restan catorce partidos de liga todavía. Sin ir más lejos, este mismo fin de semana hay un duelo directo entre tercero y primero. Ahora mismo, hemos logrado los mismos puntos que en la primera vuelta y terminamos campeones de invierno. Esperamos que Chapín mantenga el excelente ambiente".

Gestión "Desbloquear el Registro Mercantil abre puertas, tengo una empresa muy muy grande que nos puede patrocinar, pero ha puesto sus condiciones y hay que esperar"

Y si a nivel deportivo las cosas marchan bien, a nivel institucional, poco a poco, "también todo se va regularizando poco a poco. Hay que esperar y tener un poco de paciencia, pero abrir el Registro Mercantil para que se pueda inscribir el consejo era fundamental, abre puertas a todos los niveles. Hace poco tiempo eso parecía imposible y es un paso que hay que valorar muchísimo. Había patrocinadores que se frenaban por no estar registrados. Ahora, tenemos contactos muy avanzados con una empresa muy grande, muy grande, pero ha puesto unas condiciones y hay que esperar al final de temporada porque no es lo mismo militar en Tercera que en Segunda RFEF. Es una apuesta a largo plazo, pero dejo claro que es para patrocinar al equipo, no como inversor".

Y es que Zuasti recuerda que "el valor del Xerez CD es importante, cuando vendemos Xerez vedemos la marca y un escudo que tiene su historia y que es reconocible, no hay que olvidar que estuvimos en Primera y todo el mundo sabe que el Deportivo existe. En televisión aparecen muchas imágenes del equipo en Primera y esto tiene un valor incalculable, lo mismo que tuvo repercusión la dinámica del inicio de temporada, cuando estuvimos tantas jornadas sin encajar goles, fuimos noticia a nivel nacional. Hay que apostar, pero poco a poco. Hay que encajar las piezas en un puzle difícil de completar. El impacto de la publicidad es tremendo".

Por último, vuelve al punto de partida y se centra en lo inmediato, en el choque de este domingo en Chapín a las cinco de la tarde: "Lo ideal es que el club se autofinancie y para ello hay que tener patrocinadores, pero también el respaldo de nuestra masa social. La animo a que apoye y que acuda a Chapín el domingo. Hay que recuperar la energía y acudir en masa a ver el Xerez, que seguro que sacamos el partido adelante y recuperamos el liderato, tenemos que disfrutar de estos momentos tan bonitos. Confío en los técnicos y en los jugadores y el ascenso directo es posible. No debería hacer cuentas, pero igual que nosotros podemos fallar, el Ciudad de Lucena también puede hacerlo. Lo que no me gustaría es jugarme la primera plaza en ese partido de la segunda vuelta".