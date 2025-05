Taufek termina su cesión y es el primer jugador que se despide del Xerez CD

Con la liga 24/25 cerrada, todos los clubes hacen borrón y cuenta nueva y comienzan a pensar en el futuro. El Xerez CD, tras quedarse sin opciones de pelear por el play-off de ascenso, echó el telón el curso el domingo en Chapín con un triunfo que le ha servido para conseguir un billete para la Copa RFEF. José Carlos Checa, técnico del plantel durante los dos últimos ejercicios, fue el primero en anunciar su adiós tras después de caer en el derbi frente al Xerez DFFC (2-1) y perder las posibilidades de luchar por el ascenso. Este martes, el club ha anunciado la despedida del extremo zurdo Taufek, que llegó al Deportivo en el mercado de invierno cedido por la AD Ceuta y que fue una apuesta muy bien acogida por todos por su rendimiento la anterior campaña en Tercera Federación en las filas del filial caballa y luego con la participación en la primera plantilla a las órdenes de José Juan Romero.

El joven atacante se marcha después de haber participado en catorce partidos, doce como titular, y con dos goles, los dos en Chapín, el primero en el triunfo ante el San Fernando (2-0) y el segundo frente a la Deportiva Minera (3-2).

La entidad azulina ha escrito en sus redes sociales: "Taufek y el Xerez CD finalizan el periodo de cesión que vinculaba a las dos partes. Gracias ¡Gracias por tu aportación y ojalá volvamos a encontrarnos!". Un claro mensaje que le deja la puerta abierta con su club para intentar una nueva cesión o para que ya llegue libre.

Por su parte, el futbolista también ha lanzado un mensaje de despedida: "Hoy me despido del Xerez Club Deportivo, y lo hago con el corazón lleno de gratitud.

Quiero dar las gracias al cuerpo técnico, a mis compañeros, a los utilleros y al personal del club por su apoyo constante dentro y fuera del campo. Pero, sobre todo, gracias a la afición. Nunca olvidaré el cariño que me habéis mostrado, incluso sin conocerme. Vuestro apoyo, vuestros ánimos y vuestro respeto me han acompañado en todo momento y me habéis hecho sentir verdaderamente querido.

Me marcho con el corazón lleno. Gracias por una experiencia que nunca olvidaré. Hoy no solo me voy de un club, lo hago de una ciudad que me ha hecho sentir parte de ella. Desde ahora, un xerecista más para siempre. Os deseo lo mejor. Con todo mi cariño, Taufek".