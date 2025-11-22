El técnico del Yeclano: "El Xerez se equivoca poco, pero tiene sus debilidades"

El Yeclano afronta el encuentro contra el Xerez CD con problemas para confeccionar la lista de convocados. Iván Martínez ha señalado que además de las bajas de la semana anteior, Totti es duda por unas molestias en los isquiotibiales, además de hablar del equipo de Diego Galiano, avisando del peligro de los azulinos a domicilio.

"Con problemas, como todas las semanas, sobre todo de lesiones", comentaba Martínez en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Deportivo. "Hemos tenido que reducir tareas de entrenamiento porque no podemos arriesgarnos a que se lesione nadie más, estamos 15 para el domingo. Hemos seguido trabajando lo que creo que tenemos que mejorar, sobre todo del partido de Almería, para intentar ser un poquito más contundentes en el área contraria, porque creo que es un déficit que tenemos durante esta temporada".

Así, el Yeclano tiene las bajas "prácticamente todas las que había la semana pasada, más Totti, que no ha entrenado en toda semana, vamos a intentar valorar y vamos a ver si puede llegar a estar para algunos minutos o, si se encuentra bien, pues sacarlo de inicio hasta que su físico aguante o los isquiotibiales aguanten".

Del Xerez CD ha señalado que es "un equipo con jugadores que saben competir en este grupo, saben en qué grupo están, saben a qué juegan, tienen un entrenador experimentado en esta categoría, el año pasado hizo una gran temporada en el Antoniano y lo ha transmitido al Xerez. No es un equipo que venga con jugadores que hayan jugado en categorías superiores, como el otro día el Recreativo de Huelva, pero es un equipo que tiene jugadores que saben a lo que juegan, que tienen la idea muy clara, que no se van a equivocar mucho y que tienen mucha movilidad y muchos jugadores de talento ofensivo en la parcela atacante, y eso es lo que tenemos que controlar".

Ha añadido que "a partir de ahí, los hemos estudiado como a todos los rivales, tienen también debilidades, que nosotros queremos ir a por ellas y vamos a ver si esos detalles dentro del partido nos vienen a favor y esa pizca de suerte que hay que tener, cosa que el otro día no tuvimos, esté a nuestro favor en este partido, ya que jugamos en casa y creo que en casa nos estamos haciendo fuertes". Y, por último, se centra en su equipo y en la fortaleza en casa: "Está claro que en la Constitución estamos haciendo las cosas muy bien. El otro día también quisimos hacer las cosas muy bien, pero no se dio. Hay que cambiar el chip, jugamos en casa. Viene otro equipo histórico, con buenos jugadores y nosotros saldremos a hacer el mejor partido posible.