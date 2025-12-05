El Xerez CD busca el premio en Murcia

El Xerez CD busca este sábado en La Condomina (12:30 horas) la tercera victoria consecutiva para seguir una jornada más en los puestos de priviliegio del Grupo 4 de Segunda RFEF y quién sabe si dormir incluso al frente de la clasificación, aunque para ello debe doblegar a un UCAM Murcia que es uno de los tres mejores locales junto a Minera y Lorca Deportiva (14 puntos de 18 posibles).

El Deportivo afronta el encuentro en Murcia con la moral alta tras superar al Real Jaén en una victoria “de equipo y de plantilla con hambre”, como calificó Diego Galiano al término de un encuentro que los azulinos disputaron con la ausencia de jugadores muy importantes.

En Murcia, Galiano recupera a los ‘tres tenores’ del centro del campo, Adri Rodríguez, Charaf e Ismael -Jaime López sigue lesionado-, aunque el isleño arrastra unas molestias y dejará su puesto a Bless, que se ‘salió’ en el choque contra los del Santo Reino. Pocos cambios más se atisban en la alineación que presentará el Deportivo en tierras murcianas.

Así, la portería seguirá para el guardián De la Calzada y la línea defensiva será la misma de la pasada jornada, con Javi Rodríguez y Chacartegui en los laterales y Moisés y Guille Campos como comandantes de la zaga. En la medular regresarán Ismael y Charaf acompañando a Bless; Nané -tres goles en los últimos dos partidos- y Mati Castillo son fijos y la única duda estriba en si Hugo Díaz sigue por tercera semana con dorsal de titular -lo más probable- o repite Franco en un costado.

Vuelve a la lista de convocados Josete Malagón, aunque en principio sólo tendría minutos si fuese necesario y se caen Leo Vázquez y De la Lama, ambos con problemas de pubis. Tampoco viaja Ricky Castro, que sigue con el proceso de recuperación de la lesión muscular que sufrió en La Constitución de Yecla hace dos semanas.