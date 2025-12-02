UCAM-Xerez CD, duelo de alto voltaje en La Condomina entre el mejor local contra el mejor visitante

UCAM Murcia y Xerez CD protagonizan este sábado (12:00) en La Condomina uno de los duelos más destacados de la jornada 14ª del Grupo 4 de Segunda Federación. Frente a frente, dos escuadras que se juegan mucho, llamadas a estar arriba y con distinta tendencia, pero con un potencial más que importante que intentarán explotar para sumar tres puntos que pueden ser claves en este final de año. Los universitarios, con un partido pendiente ante el Recre que fue aplazado en su día por el temporal, están fuera de los puestos de play-off en la séptima plaza con 19 puntos, y el Deportivo es cuarto con 24.

El choque va a medir a dos titanes, al mejor local y al mejor visitante, toda una lucha de contrastes. El equipo de Germán Crespo, un técnico que llega cuestionado al partido y se habla de posible destitución tras perder en Linares (2-1), es el mejor local con 14 puntos en seis partidos y es uno de los pocos que no ha perdido como anfitrión junto, curiosamente, a dos combinados que ocupan puestos de descenso, el Salerm Puente Genil y el Melilla. Ha ganado cuatro partidos (Lorca Deportiva, Xerez DFC, Estepona y Deportiva Minera) y ha empatado dos (Atlético Antoniano y Yeclano). Deportiva Minera y Lorca igualmente han conseguido 14 unidades, pero en un partido más, siete. Fuera de casa, los murcianos no terminan de despegar y ese aspecto les está lastrando y también impidiendo colocarse en el top de la tabla, que es su objetivo. A domicilio es de los peores conjuntos con únicamente cinco puntos cosechados en seis salidas, ha ganado un envite, empatado dos, perdido tres y tiene uno pendiente en Huelva.

Germán Crespo, técnico del UCAM, está cuestionado por los resultados del equipo. / UCAM Murcia CF

El peligro de los extremos

El UCAM es uno de los equipos más potentes del Grupo 4, en verano realizó nueve fichajes, entre los que destacan los atacantes Dani Aquino, pieza importante en el ascenso del Ceuta, y Mizzian, procedente del Mérida, también de Primera RFEF, pero ninguno de los dos están destacando por anotar demasiados goles y, principalmente el primero, no acaba de afianzarse en el once titular, y han marcado dos cada uno. Los extremos están aportando más gol. El zurdo Julito lleva tres y sus compañeros Ale Marín y Alvarito, dos.

Otro de los jugadores importantes del plantel es Urtzi Urcelay, centrocampista que lleva los galones en la medular, que cumple su segunda campaña en el equipo y un pilar para Crespo, que en Linares no pudo jugar por acumulación de amonestaciones y que ante los azulinos ya estará disponible. El guardameta Facundo Ackermman, que pasó por la Balona hace dos cursos, es otro de los destacados.

El equipo universitario será una nueva piedra de toque lejos de Chapín para un Deportivo que es el mejor fuera (12 puntos, los mismos que el Águilas) y que ya ha sido capaz de asaltar el Nuevo Colombino cuando el Recreativo estaba en la parte alta de la tabla (1-2), el Juan Cayuela de Totana para doblegar a La Unión, que es segundo, o al Yeclano hace dos jornadas en la que acabó de un plumazo con las estadísticas de los azulgranas, que hasta ese momento ni habían perdido en La Constitución ni habían encajado goles. Luego, también firmaron tablas contra el Águilas, Melilla y Linares y sólo han perdido un compromiso, en la primera jornada de la competición ante el Salerm Puente Genil en el Manuel Polinario (2-1) sobre la campana.

Adri Rodríguez es alta tras cumplir los dos partidos de castigo que le cayeron por su expulsión ante el Lorca. / Manuel Aranda

Galiano recupera efectivos

Los xerecistas, además, encaran este largo y complicado viaje con la moral reforzada. El domingo, con seis bajas -los sancionados Adri, Ismael y Charaf-, y los lesionados Ricky, Jaime López y Josete- y dos jugadores entre algodones que fueron citados para ser utilizados en caso necesario, Leo y De la Lama, se impuso por 1-0 al Real Jaén y se ha afianzado en los puestos de play-off. Para este sábado, Diego Galiano recupera a tres piezas importantes en la medular, los tres jugadores castigados, y lo tendrá complicado para forma el once titular tras el buen rendimiento que ofrecieron los que actuaron contra los de Manolo Herrero. Chacartegui, que reapareció ante los blancos después de varias jornadas ausentes, no debe tener problemas.

La plantilla xerecista tiene este martes el día libre y regresa a los entrenamientos este miércoles en el Pedro Garrido para comenzar a preparar una cita vital, en el que pondrá a prueba su potencial como visitante ante un UCAM que se aferra a su fortín para meterse nuevamente de lleno en la pelea por los primeros puestos y no seguir poniendo en riesgo el puesto de su entrenador.