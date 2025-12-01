Zelu: "Hemos demostrado que todos estamos capacitados para ser titulares"

José Luis García Pérez 'Zelu' llegó al Xerez CD en pretemporada con la vitola de ser un futbolista llamado a ser importante en el paso adelante que quería dar el club para pelear por el ascenso a Primera Federación. El jerezano arrancó la campaña titular en Puente Genil y marcó el 1-0 contra el Antoniano en la segunda jornada. Se perdió el tercer partido de liga en Águilas por lesión, reapareció en Chapín frente al Estepona en el que fue su último partido como titular. Recayó de su lesión muscular perdiéndose otros dos encuentros y a partir de entonces tuvo minutos en todas las jornadas pero sin regresar al once. Las bajas con las que contaba Diego Galiano esta semana le abrieron la puerta de su cuarta titularidad, jugó en el centro del campo abandonando su habitual banda izquierda y completó un buen partido, con un disparo al palo que estuvo a punto de convertirse en el 1-0.

El atacante azulino estaba "contento" por la victoria del equipo y por su partido, señaló que lo más importante fueron "los tres punbtos en un partido ante un rival complicado" y apunta que "el camino es todavía largo", aunque valora que el equipo esté a un punto del liderato, que se haya repuesto con dos triunfos tras la derrota en casa contra el Lorca y que la segunda unidad haya demostrado que está preparada para aportar desde el once inicial.

Zelu comentaba que el Deportivo supo "sufrir, sobre todo en los últimos minutos" cuando el equipo estaba fundido por el esfuerzo físico y los pocos recambios que había en el banquillo y señalaba que "estamos muy contentos porque nos llevamos los tres puntos, que es lo que queríamos para seguir sumando. Ahora el míster es el que decide, el que tiene por así decirlo la papeleta, aquí todos los que venimos venimos a aportar, sabemos que esto es un camino bastante largo, que ahora mismo pues tenemos la suerte de estar en un momento bonito que hay que disfrutarlo y seguir. Estamos todos muy comprometidos. Si quieres estar arriba, eso no depende de 11 ni de 12 jugadores, depende de todo el equipo y yo creo que se ha demostrado con creces que todos estamos capacitados para estar en ese once inicial".

Sensaciones

El extremo azulino no ha tenido un arranque fácil de temporada, "en mi caso venía de una lesión que estuve un mes parado, que me costó un poquito porque la dinámica del equipo también estaba yendo bien y bueno, me he encontrado bien, me he encontrado... creo que he hecho un buen trabajo y muy contento sobre todo por los tres puntos que es lo que nos da el estar ahí", explicaba sobre su encuentro jugando en una posición distinta a la suya: "Mi posición natural es en la banda, lo que pasa que sí que es verdad que hemos tenido muchas bajas y nos hemos tenido que modificar algunos en ciertos momentos en ciertas posiciones. Lo que me ha dicho (Galiano) es que trabajara, que fuera como yo soy, que estaba contento y nada, que hiciera mi fútbol". Incluso rozó el gol en un centro chut: "Ha sido una mezcla de todo, intento poner el balón en dirección a portería y mala suerte de que no ha entrado. Estoy muy contento porque me he encontrado bien, hemos ganado y al final eso es lo más importante".

A tiro del líder

El Deportivo es cuarto a un punto del liderato y aunque el reto es ilusionante, Zelu saba que queda mucha tela por cortar: "Estamos aspirando a todo pero ya te digo que yo me quedo con que independientemente de las bajas que ha habido, que han sido muchísimas y de jugadores que han estado jugando, el equipo ha respondido y eso es lo más importante porque al final a la larga lo que te da el estar ahí arriba es que todos estemos comprometidos, que todos estemos dispuestos y disponibles a poder jugar en ese once y yo creo que se ha refrendado".

El equipo enlaza dos victorias seguidas tras la derrota en Chapín frente al Lorca, demostrando que ha sabido reponerse y que en esta categoría ponerse por delante es casi sinónimo de triunfo: "Estamos viendo que la mayoría ganan por la mínima, 1-0, 0-1, y sí que es cierto que el Lorca cuando vino aquí hizo un buen partido, fue un equipo bastante rocoso, bastante bueno y se encontró con el gol y nos faltó algo más de efectividad, pero yo estaba tranquilo porque tenemos la confianza de que estamos trabajando bien y de que lo estamos haciendo bien. Todos los equipos están muy bien trabajados, y cuando se te ponen por delante sí que es cierto que cuesta trabajo remontar".