El Xerez CD ha lanzado su campaña de socios para la segunda vuelta de la temporada 24/25 y este miércoles ha lanzado el spot audiovisual protagonizado por un jerezano universal, José Mercé. El popular cantaor jerezano interpreta la canción 'Toda una vida', un bolero de Osvaldo Farrés incluida en su álbum 'Doy La Cara' y eslogan de la campaña de abonos de la entidad azulina. José Soto Soto, conocido por su nombre artístico José Mercé, nació en el flamenco barrio de Santiago de Jerez de la Frontera en 1955 y presume de haber lanzado 16 álbumes de estudio y recibido dos discos de oro y uno de platino, además de multitud de distinciones por su importantísima aportación a la industria e la música.

Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz y también de Andalucía durante este año 2024, símbolo de su tierra, el artista jerezano abandera con su propio carnet la campaña de abonos de invierno. En una entrevista concedida a los medios de comunicación de la entidad, Mercé asegura que "al Xerez Club Deportivo siempre lo he llevado en mi alma y en mi corazón, desde pequeño he tenido la suerte de ir al campo cada domingo, iba siendo niño cantor en la escolanía de nuestra Patrona. Recuerdo con mucha alegría esos partidos en el viejo Domecq". No en vano, en más de una oportunidad se ha dejado ver tanto por Chapín como por algún estadio de Primera y Segunda.

Muy aficionado al fútbol, no es la primera vez que José Mercé colabora con un club, ya que hace unos años, el cantaor jerezano versionó el himno del Real Madrid, 'Hala Madrid', que suena con fuerza en el Santiago Bernabéu en algunos partidos.