El Xerez CD ni puede ni debe fallar ante un rival ahogado

Los jugadores del Xerez CD saben que no pueden tropezar en el Romero Cuerda para aspirar al play-off.

Tres partidos. Nueve puntos. Restan únicamente tres jornadas para el final de la liga regular en Segunda Federación. El Xerez CD, después de su revés de la pasada jornada (2-2) en Chapín frente al descendido Don Benito, aunque luego los resultados le beneficiaron y se colocó quinto, no puede fallar este domingo (12:00) en su visita al Romero Cuerda para medirse al Villanovense, un rival ahogado en la tabla, que tiene complicada la permanencia, pero que ha ganado sus dos últimos compromisos y todavía no ha dicho su última palabra. Este tipo de adversarios no se le dan nada bien a los azulinos, que han perdido diez puntos con escuadras de la parte baja de la clasificación.

Extremeños y azulinos, además, jugarán ya conociendo los resultados de dos citas importantes que se disputan también en esta jornada 32ª, pero que han sido adelantadas a la tarde-noche de este sábado, el Juventud Torremolinos-Almería B (17:00) y el Estepona-San Fernando (20:30). El filial rojiblanco y la escuadra costasoleña son rivales directísimos del Deportivo en la pelea por el ascenso y el cuadro isleño, del equipo de Cifuentes en la zona baja. Dependiendo de los marcadores que se produzcan en estos enfrentamientos, la necesidad de vencer será la misma, pero la ventaja que pueden cobrar unos y otros dependiendo del tanteador será muy diferente.

El Deportivo mostró el pasado sábado dos caras totalmente diferentes en un encuentro que se convirtió en un fracaso con el empate a dos frente a un equipo que militará la próxima temporada en Tercera RFEF. Igualó a dos después de una primera parte bastante buena, en la que perdonó y se marchó al descanso ganando por la mínima. El segundo tiempo fue una calamidad, se dejó empatar en el 87', logró lo más complicado en el descuento con una diana de Lidueña (2-1) y justo después encajó el 2-2. La afición se marchó decepcionada y enfadada porque esperaba más. Este domingo volverá a acompañar a los xerecistas y esperan una mejor versión. Si no es así, el tren del play-off de ascenso puede comenzar a pasar de largo.

Josete es fijo en la defensa y Adri es baja por sanción. / Eduardo Rabaneda

Lista de 19 con novedades

Checa cuenta para esta final ante el equipo serón con la importante baja en el centro del campo del centrocampista Adri Rodríguez, que vio la quinta cartulina amarilla la pasada jornada y ha sido sancionado con un encuentro y es alta Armengol, que se ha había perdido los últimos encuentros por la lesión de tobillo que se produjo en el partido frente a la Balona. Igualmente, vuelve a la citación el central Geovanni, que llevaba fuera varias jornadas por lesión y decisión técnica. Se cae Joel, después de sus malos minutos frente al Don Benito, y regresa el centrocampista de Manu de la Lama. Como portero suplente por la lesión de Isma Gil repite Mauri. Se lleva a 19 y tendrá que hacer un descarte a última hora.

El entenador nazareno tendrá que retocar el once para buscar un sustituto a Adri y lo normal es que Reina adelante su posición y entren en el centro de la zaga Geovanni o Adolfo junto a Josete, aunque también podría apostar Misffut para suplir al pivote. En este caso, Santos ocupará la portería, con Ricky, Josete, Reina y Paco Torres en defensa, Missfut y Charaf en la sala de máquinas, con Iago, Diego, Taufek y Nané más adelantados. De todos modos, cabe una variante más, que Checa se decante por una defensa de tres y prescinda de uno de sus jugadores de ataque.

El Villanovense, con todo

Mientras, Alberto Cifuentes, cuenta con todos sus jugadores disponibles y, después de encadenar por primera vez dos victorias seguidas, desde que comenzó la temporada, es probable que se decante por el mismo once que se impuso a la Balona en el Romero Cuerda, por lo que saldrían de inicio Olmedo; Iván Robles, Placi, Carlos Daniel, Lobato; Pajuelo, Ruymán, Abreu, Kevin; Óscar Muñoz y Sebas Chalbaud.