"Todo lo que no sea estar en los puestos de play-off será un fracaso"

Juan Luis Gil Zarzana, presidente del Xerez CD, se muestra confiado en que el equipo azulino despegue en la segunda vuelta del campeonato tras una primera que no pasa de ser discreta. El dirigente ha repasado la actualidad del equipo, anuncia fichajes que van a elevar el nivel de la plantilla tanto en calidad como en experiencia, asegura que no jugar el play-off sería "un fracaso" y en cuanto a lo institucional apunta que el club ha dado pasos muy importantes como la renegociación del convenio de acreedores.

-¿Qué balance hace de este año 2022 recién acabado?

-Para mí ha sido un año difícil en lo personal porque he tenido problemas familiares y en lo deportivo es cierto que hemos tenido muchos altibajos, momentos muy buenos y momentos malos, como por ejemplo el último partido en Espiel, que fue un varapalo muy duro. ¿Qué nota le pongo a esta media temporada? Pues ahora mismo un 6, un aprobado, se nos han ido puntos tontamente por falta de concentración y experiencia y esto en la segunda vuelta va a cambiar, la disciplina va a ser mayor y vamos a estar arriba.

-Hemos regalado muchos puntos en los últimos minutos, partidos en los que nos hemos creído superiores a los demás y nos han ganado por pundonor y coraje. Lo de Espiel fue un palo muy duro, bajé al vestuario y como aficionado me sentí bastante mal. Es cuestión de que se den cuenta (los jugadores) de que no se puede repetir, tienen que saber en qué club están jugando.

-¿Qué le está faltando al equipo?

-El mercado está abierto y vamos a intentar que los jugadores que vengan aporten experiencia además de subir el nivel del equipo. Viéndolo como aficionado y no como presidente, nos falta gol, todo el mundo sabe que nos falta un delantero de unas características diferentes a lo que ya tenemos, un nueve puro goleador. Ahora vienen partidos muy importantes en enero, Migue García todavía no va a estar y también nos hace falta organización en el centro del campo; en defensa Kevin está entrenando con nosotros y si en tres o cuatro semanas se pone como queremos se quedará con nosotros. Pero estos temas, los llevan tanto Miguel Ángel Gutiérrez como Manolo Fernández.

-Décimo al término de la primera vuelta.

-Esto es el Xerez Club Deportivo y aquí ni se mira presupuesto ni categoría. El Xerez tiene que luchar siempre por estar arriba. Tenemos un muy buen equipo y quizá no hemos sabido medir los tiempos de los partidos y eso nos ha llevado a estar los décimos. Pero con los jugadores que van a venir más lo que tenemos hay un equipo para luchar por los puestos de arriba. Todo lo que no sea estar en los puestos de play-off sería un fracaso, lo digo a boca llena. Nos jugamos muchísimo en estos primeros partidos de enero y mínimo hay que sacar 7 puntos.

-¿No es eso mucha presión para un equipo tan joven?

-Vuelvo a repetir, somos el Xerez Club Deportivo. Es verdad que muchas veces te tiemblan las piernas, me lo han dicho muchas veces otros jugadores, que no es lo mismo jugar ante 300 aficionados que en Chapín con tanto público. Y es verdad, aquí la gente es muy exigente, pero está en todo su derecho porque estamos acostumbrados a ver fútbol de superior categoría. También te digo que hay que abrir los ojos, esto es la quinta categoría del fútbol nacional.

-¿La supervivencia del club pasa por dar ya el salto de categoría?

-Hay margen, pero todo lo que no sea ascender... Estar muchos años en Tercera RFEF para un club como el Xerez es inviable, el equipo tiene que ir subiendo de categoría y poco a poco ir consiguiendo objetivos. Es cierto que hemos devuelto la ilusión a nuestros aficionados y hay que intentar que esa ilusión siga candente en el xerecismo y una de las partes importantes es subir de categoría porque es normal que la gente se termine cansando de la Tercera RFEF y con un ascenso muchos xerecistas que están en el dique seco volverían a hacerse socio de su equipo. Como premio, nos lo merecemos. El fútbol le debe mucho a nuestro Xerez Club Deportivo, por lucha y entrega. Pero sé que si este año no se da, que espero que sí, nuestros aficionados no van a fallar y siempre van a estar con nosotros.

-La Junta General Ordinaria se tenía que haber celebrado antes de final de 2022. ¿Por qué no se ha hecho?

-Próximamente se va a hacer, ya está hablado con los abogados. No pasa nada si se demora un par de meses. Se están dando pasos importantes. Si Dios quiere habrá grandes avances en el tema institucional en el 2023.

-¿Cómo siguen las relaciones con el Ayuntamiento?

-Si pagas juegas y si no pagas no juegas. Relación cordial porque no fallamos en los pagos. Si te demoras en el pago de un entrenamiento te mandan un correo electrónico diciéndote que no puedes entrenar. En ese aspecto no ha cambiado nada y espero que este año que hay elecciones... Nos hemos sentado con los partidos políticos y todos están dispuestos a poner de su parte, que el Xerez Club Deportivo como institución deportiva es la que más ha dado a esta ciudad hay que echarle una mano.

-¿Cómo valora la gestión de Gestar Sport desde su llegada al club hace poco más de un año?

-Viendo que nos faltaba ese punto de profesionalización, porque estábamos muy verdes, nos ponemos en contacto con Álvaro Moya, que estaba como presidente de Proliga, y nos aconseja contactar con ellos. Hemos crecido en muchos ámbitos y gracias a ellos se han conseguido objetivos como la negociación del convenio de acreedores junto al bufete de abogados Cepero y Salido. También se han mejorado las relaciones con la Federación y también tengo que agradecer el trabajo que hacen Vanesa, Alejandro Calderón, Alan Romero, Miguel Ángel Gutiérrez y sobre todo a Jorge Garrido por su implicación en el club. Sin ningún tipo de compensación económica lo están dando todo perdiendo muchísimas horas de su trabajo y todo por amor a este escudo, muchos de ellos incluso son patrocinadores del equipo y es para quitarse el sombrero.

-Ha sido aficionado y ahora está al otro lado, en la gestión. ¿Cómo lleva las críticas? Se ha llegado a decir que usted le iba a poner la última puntilla al club.

-Si no hubiera entrado es cuando el Xerez habría recibido la última puntilla. El Xerez me quita la vida. Mucha gente me dice "con lo tranquilo que podrías vivir"... Cuando entro en el Xerez tomo una de las decisiones más importantes de mi vida y entro porque no había otra alternativa. Y cuando se pierden dos o tres partidos aparecen las críticas y siempre digo lo mismo, ¿cuál es el plan B? Yo escucho a todo el mundo y siempre digo lo mismo, si alguien viene y apuesta por nuestro club y toma los pasos que estamos dando tanto institucionalmente como en lo deportivo, no tendría ningún problema. Aquí seguimos con mucha lucha y entrega y hay gente que no se da cuenta. El Xerez Club Deportivo nos cuesta tiempo y dinero, pero aquí seguimos. Yo entiendo que la gente opine, pero los que acertamos o nos equivocamos somos los que estamos dentro. Abrimos las puertas para que se unieran aficionados al consejo y el único que vino fue Alejandro Calderón. Confío en un grupo de trabajo y con ellos voy a muerte. ¿Cómo me gustaría que se me recordara? Como el presidente que lo hizo lo mejor que pudo y que puso el corazón en cada acción que hizo por su club.

-¿Qué le dice a su afición y a los que todavía no han dado el paso?

-Que cuando pasen los años, muchos de los que hoy no están con nosotros porque estén cansados de fútbol, de la situación o de la división en la que jugamos actualmente, se arrepentirán porque el Xerez va a volver a ser el que fue y dirán "tuve que haber ap2oyado cuando peor estuvo mi equipo porque es cuando más falta le hacía". Creo que es el momento de decir yo soy xerecista' y estuve en los mejores momentos cuando estuvo en Primera y también cuando más falta le hace" y ahora es el momento, hemos sacado unos precios populares para esta campaña de la segunda vuelta. Tenemos que estar todas a una y demostrar la gran afición que tiene el Xerez Club Deportivo

-Por último, un deseo para este 2023.

-Le pido primero salud para mi familia y para todos los xerecistas, eso es lo principal. Y que nuestro equipo luche por los primeros puestos.