Xerez CD-Atlético Malagueño: un pulso entre ambición y urgencias en los extremos de la tabla

Duelo de contrastes para despedir 2025 como local. Un serio aspirante al play-off contra el colista. Un pulso entre ambición y urgencias en los extremos de la tabla. El fútbol rara vez entiende de lógicas y este Xerez CD-Atlético Malagueño de la 15ª jornada de liga del Grupo 4 de Segunda Federación este domingo (12:00) en Chapín bien puede convertirse en un recordatorio. La cita propone un enfrentamiento de realidades opuestas, un conjunto instalado en la zona noble, quinto con 24 puntos, los mismos que La Unión y Lorca, tercero y cuarto, respectivamente, y con el ascenso en el horizonte recibe a al último clasificado herido, sin victorias lejos de su campo y señalado como el peor visitante del campeonato. Sobre el papel, el favoritismo es claro, sobre el césped, la realidad puede ser otra y es justo lo que Diego Galiano no quiere que suceda y para lo que ha trabajado durante la última semana.

Su equipo perdió el pasado domingo en La Condomina ante el UCAM (2-0) en un mal partido y encajó la segunda derrota del curso como visitante. No caída desde la primera jornada en el Manuel Polinario ante el Salerm Puente Genil (2-1) y ahora aspira a una mañana tranquila, aunque en esta categoría, como bien dice el entrenador azulino, "no hay equipo malo". Al jerezano le gusta el filial y no se fía lo más mínimo. "Este partido es una final más y tenemos que ir a por ella desde el primer minuto ante un rival que para mi gusto, es un equipo valiente, vertical y con una propuesta bonita de juego". Los azulinos, en las seis citas que estuvieron sin caer lograron tres triunfos y tres empates. Y hay otro dato estadístico más a su favor, no han perdido como local en los diez enfrentamientos con los boquerones, con ocho victorias, la última en el fútbol profesional (05/06) y dos tablas.

La clasificación está muy igualada y el Deportivo huye de cometer un nuevo error en Chapín, escenario en el que le cuesta cerrar los partidos, y frente a una escuadra que compite, pero a la que hasta el momento no le está llegando para sumar de tres.

Novedades

La enfermería azulina se va vaciando poco a poco y ahora únicamente Jaime López está fuera por problemas musculares, por lo que Galiano tiene más donde elegir, aunque Josete y Ricky, que ya están de vuelta, llevan tiempo sin competir y es complicado que sean titulares. De este modo, es probable que retoque el once respecto al que perdió en Murcia con la entrada en la medular de Adri por Bless y de Zelu por Hugo. De este modo, la portería será una vez más para De la Calzada y la defensa, de derecha a izquierda, la misma de las últimas jornadas, con Javi Rodríguez Moisés, Guille Campos y Chacartegui. En la medular repetirán igualmente Ismael y Charaf acompañando a Bless o Adri Rodríguez; con Hugo Díaz o Zelu, Mati Castillo y Nané como jugadores más adelantados.

El rival

El filial no termina de adaptarse a la categoría, tiene seis puntos, ha ganado un partido, empatado tres y perdido diez, muchos de ellos por la mínima, y hace tres jornadas cambió de entrenador sin fortuna, sigue sin vencer. Con la destitución de Sergio Pellicer como técnico del primer equipo, Funes, quien era el técnico del filial, dio el salto a la primera plantilla y el hueco de Funes lo ocupó Francis Bravo, que era el segundo del granadino. En las últimas jornadas, están teniendo más protagonismo algunos juveniles de la escuadra de División de Honor y futbolistas como el vasco Ibón Badiola , formado en la cantera del Athlic de Bilbao, ha tomado el mando en la medular y es una pieza en la que la entidad confía para el futuro.

'Operación Peluche'

El Xerez CD pretende que la despedida del año sea una fiesta en Chapín y también ha querido mostrar su lado más solidario con la ya tradicional 'Operación Peluche', destinada a recoger muñecos y peluches de pequeño tamaño -no más de 30 centímetros ni más de 200 gramos de peso- para los niños más desfavorecidos. "Vistamos Chapín de magia. Comparte y colabora con la causa", pide el club a sus aficionados. Igualmente, recuerda que los peluches deben ser nuevos o estar en un buen estado, que se lanzarán diez minutos antes del inicio del partido en una cuenta atrás que aparecerá en el videomarcador y que por seguridad y organización no se deben lanzar antes.